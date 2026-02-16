С самыми высокими рейтингами: 4 блестящих фильма Гая Ричи, которые надо увидеть хоть раз в жизни

Пожалуй, нет человека, который бы обожал кино и не знал о творчестве легендарного Гая Ричи. Ведь это кинорежиссер и сценарист, чьи работы всегда сочетают в себе криминальный юмор, харизму героев и невероятные сюжетные линии.

Поэтому в материале 24 Канала мы собрали подборку фильмов, которые стоит увидеть каждому хотя бы раз в жизни. Выбирайте ленту для себя и создавайте настроение на целую неделю.

Рекомендуем Самые смешные мемы 4 сезона "Бриджертонов", которые уже разорвали сеть

Какие фильмы Гая Ричи стоит увидеть каждому?

"Карты, деньги, два ствола"

Это лента 1998 года, которую точно стоит увидеть всем поклонникам черной комедии. Это первый полнометражный фильм Гая Ричи, поэтому вы точно должны его оценить. Фильм называют достойным соперником "Криминального чтива" Квентина Тарантино.

Сейчас лента имеет 8,1 балла в рейтинге IMDb и невероятные отзывы зрителей и кинокритиков. Это криминальная комедия о лондонских проходимцах, деньги, грабеж, наркодилеров, аукционы, долги и горячие стволы.

"Карты, деньги, два ствола": смотрите онлайн трейлер фильма

"Большой куш"

Еще один фильм, который стоит увидеть настоящим поклонникам творчества Гая Ричи, – это "Большой куш" 2000 года. Лента также имеет высокие зрительские рейтинги и положительные отзывы кинокритиков. Это один из лучших фильмов в мире, ведь даже в списке топовых лент по версии IMDb он занимает одну из самых высоких позиций.

"Большой куш": смотрите онлайн трейлер фильма

Это история о бриллиантах, подпольные бои и ярких персонажей. Одну из главных ролей в фильме сыграл легендарный Брэд Питт. Поэтому если вы в поисках роскошной гангстерской комедии, то этот фильм станет идеальным вариантом.

"Шерлок Холмс"

Третий фильм, который стоит увидеть настоящим поклонникам качественного кино, – это "Шерлок Холмс". Премьера ленты состоялась в 2009 году. Фильм рассказывает о приключениях всем известного Шерлока в новом прочтении с присущими Гаю Ричи экшеном и динамикой.

"Шерлок Холмс": смотрите онлайн трейлер фильма

Сейчас лента имеет 7,5 балла в рейтинге IMDb и рассказывает о невероятном расследовании, которое требует как физической, так и умственной подготовки. Перед Шерлоком и Ватсоном возникает настоящее испытание, что представляет угрозу для всего Лондона.

"Переводчик"

Один из самых новых фильмов Гая Ричи, который показал его творчество с совершенно другой стороны. Премьера этой военной драмы состоялась в 2023 году. Напряжение в фильме держится от начала и до конца.

"Переводчик": смотрите онлайн трейлер фильма

И хотя это совершенно новый для режиссера жанр и стиль, лента получила много положительных отзывов от кинокритиков и зрителей, а также 7,5 балла в рейтинге IMDb.

Какие еще фильмы Гая Ричи можно посмотреть вечером?

Есть и другие фильмы, которые, возможно, имеют меньшие зрительские рейтинги и слабые отзывы кинокритиков, однако также заслуживают внимания. А именно:

криминальный боевик "Рок-н-роллер" (2008),

"Шерлок Холмс. Игра теней" – продолжение ленты об известном детективе,

"Аладдин",

"Джентльмены",

"Завет" и другие.

Выбирайте фильм для себя и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.