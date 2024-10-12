3 фильма с легендарным Хью Джекманом, которые держат в напряжении до последнего

Сегодня свой День рождения празднует известный актер Хью Джекман! Ему исполнилось 56 лет. Если вы любите наблюдать за его талантом на экране, сегодня прекрасная возможность это сделать.

Кино 24 подготовили для вас список топовых фильмов с его участием. Не забудьте поздравить Хью Джекмана и насладиться его фильмами!

Смотрите также Неожиданный финал: последняя серия 2 сезона "Женского доктора" поразила украинских зрителей

Фильм с Хью Джекманом

"Престиж"

Роберт Энжер и Альфред Борден – фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже XIX и XX веков вели ожесточенную конкуренцию друг с другом в Лондоне. Поначалу их соперничество выглядело как дружеское соревнование, но со временем переросло в настоящую войну. Оба фокусника были готовы на все, чтобы выведать друг у друга секреты невероятных трюков и сорвать их исполнение.

Эта непоколебимая вражда, которая вспыхнула между ними, начала угрожать не только их профессиональному положению, но и жизни тех, кто их окружал. За кулисами магии и иллюзий разворачиваются опасные игры разума, в которых неизвестно, где заканчивается искусство и начинается разрушительная одержимость. Каждый из фокусников пытается превзойти другого, использует хитрости, обман и даже козни, чтобы достичь своей цели.

"Престиж": смотрите онлайн трейлер фильма

В этой бескомпромиссной борьбе за славу и признание постепенно теряются границы между добром и злом, и даже самые близкие люди становятся жертвами их ненависти. В конце концов, на фоне блестящих шоу и магических трюков, открывается печальная истина: цена успеха может оказаться слишком высокой, и даже самые сильные страсти могут привести к катастрофическим последствиям.

"Пленницы"

Во время празднования Дня Благодарения у соседей семья Доверов не обращает внимания на то, что их дочь исчезает. Лишь когда Келлер Довер, отец девочки, осознает пропажу, он начинает паниковать. Он переворачивает весь дом, выходит на улицу, но девочки нигде нет.

Во время расследования всплывает информация о странном фургоне, который был припаркован на улице Доверив в момент исчезновения дочери. Однако расследование заходит в тупик: водитель этого потрепанного фургона проходит проверку на доказательствах и выходит на свободу из-за их отсутствия.

Обезумев от горя и безнадежности, Келлер решает взять дело в свои руки. Он становится одержимым поисками правды, готов на все, чтобы найти виновного в исчезновении своей дочери. Его поиски ведут его в темные и опасные уголки, где моральные границы размываются, а выбор между справедливостью и самосудом становится все сложнее.

"Пленницы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Логан: Росомаха"

Прошло много лет, и старому Логану, который когда-то был известен как Росомаха, снова приходится вступить в бой. На этот раз ему противостоит давний соперник, который угрожает уничтожить всех мутантов. Логан теперь не только борется за свою жизнь, но и должен позаботиться о старом, больном профессоре Икс и юной мутантке Икс-23, которая становится его новым протеже.

Однако даже самые сильные герои сталкиваются со старостью. Логан уже не тот, которым был в молодости: его тело ослабло, а раны заживают медленнее. Теперь он чувствует, как важно каждое мгновение, которое он проводит со своими близкими. Столкнувшись с неизбежностью смерти, Логан понимает, что его долгая жизнь приближается к концу.

"Логан: Росомаха": смотрите онлайн трейлер фильма

Но перед тем, как уйти из этого мира, он готов отдать все свои силы, чтобы защитить тех, кого любит. Его решимость не позволит врагам навредить его семье, и он сделает все возможное, чтобы уничтожить тех, кто угрожает их безопасности. Это битва не только за выживание, но и за надежду, любовь и наследие, которое Логан оставит после себя.