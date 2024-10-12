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Фільм з Г'ю Джекманом

"Престиж"

Роберт Енжер і Альфред Борден – фокусники-ілюзіоністи, які на межі XIX і XX століть вели запеклу конкуренцію один з одним у Лондоні. Спочатку їх суперництво виглядало як дружнє змагання, але з часом переросло в справжню війну. Обидва фокусники були готові на все, щоб вивідати один в одного секрети неймовірних трюків і зірвати їх виконання.

Ця непохитна ворожнеча, яка спалахнула між ними, почала загрожувати не лише їхньому професійному становищу, а й життю тих, хто їх оточував. За лаштунками магії та ілюзій розгортаються небезпечні ігри розуму, в яких невідомо, де закінчується мистецтво і починається руйнівна одержимість. Кожен з фокусників намагається перевершити іншого, використовує хитрощі, обман і навіть підступи, щоб досягти своєї мети.

"Престиж": дивіться онлайн трейлер фільму

У цій безкомпромісній боротьбі за славу і визнання поступово втрачаються межі між добром і злом, і навіть найближчі люди стають жертвами їхньої ненависті. Врешті-решт, на тлі блискучих шоу та магічних трюків, відкривається сумна істина: ціна успіху може виявитися занадто високою, і навіть найсильніші пристрасті можуть призвести до катастрофічних наслідків.

"Полонянки"

Під час святкування Дня Подяки у сусідів сім'я Доверів не звертає уваги на те, що їхня дочка зникає. Лише коли Келлер Довер, батько дівчинки, усвідомлює пропажу, він починає панікувати. Він перевертає весь будинок, виходить на вулицю, але дівчинки ніде немає.

Під час розслідування спливає інформація про дивний фургон, який був припаркований на вулиці Доверів у момент зникнення доньки. Проте розслідування заходить у глухий кут: водій цього пошарпаного фургона проходить перевірку на доказах і виходить на волю через їхню відсутність.

Збожеволівши від горя і безнадії, Келлер вирішує взяти справу у свої руки. Він стає одержимим пошуками правди, готовий на все, щоб знайти винного у зникненні своєї дочки. Його пошуки ведуть його до темних і небезпечних куточків, де моральні межі розмиваються, а вибір між справедливістю та самосудом стає дедалі складнішим.

"Полонянки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Лоґан: Росомаха"

Минуло багато років, і старому Логану, який колись був відомий як Росомаха, знову доводиться вступити в бій. Цього разу йому протистоїть давній суперник, який загрожує знищити всіх мутантів. Логан тепер не лише бореться за своє життя, а й повинен подбати про старого, хворого професора Ікс і юну мутантку Ікс-23, яка стає його новим протеже.

Проте навіть найсильніші герої стикаються зі старістю. Логан уже не той, яким був у молодості: його тіло ослабло, а рани загоюються повільніше. Тепер він відчуває, як важливою є кожна мить, яку він проводить зі своїми близькими. Зіткнувшись із неминучістю смерті, Логан розуміє, що його довге життя наближається до кінця.

"Лоґан: Росомаха": дивіться онлайн трейлер фільму

Але перед тим, як піти з цього світу, він готовий віддати всі свої сили, щоб захистити тих, кого любить. Його рішучість не дозволить ворогам нашкодити його сім'ї, і він зробить усе можливе, щоб знищити тих, хто загрожує їхній безпеці. Це битва не лише за виживання, а й за надію, любов і спадщину, яку Логан залишить після себе.