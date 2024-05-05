В материале Кино 24 ленты, которые можно посмотреть как взрослым, так и их детям. Они показывают и учат, как бороться со страхами, быть отважными и поддерживать своих друзей, признавать свои ошибки и многое другое.

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"Кролик Питер"

Американский комедийный мультфильм рассказывает об озорном кролике Питере, который живет в сказочном лесу с мамой и тремя сестрами. Госпожа крольчиха имеет небольшой магазин, а вечером она часто принимает гостей.

Семья Питера питается овощами фермера МакГрегора, который не слишком заботится о судьбе животных, и еще и устраивает охоту на кроликов. Петя решает положить этому конец и разрабатывает план нападения на владения злого фермера.

"Кролик Питер": смотрите трейлер онлайн

"Обетование Пасхи"

Религиозный мультфильм простым языком и интересной анимацией расскажет о том, что означают пасхальные празднования и что это за праздник – Пасха. История переносит в древний Иерусалим, где растет мальчик Иеремия. Его ждут фантастические и захватывающие приключения.

"Обетование Пасхи": смотрите трейлер онлайн

"Школа зайцев"

Немецкий анимационный фильм вдохновлен сказкой "Заячья школа", которую написал еще в 60-х немецкий детский писатель. Добрый мультфильм по его мотивам рассказывает о кролике Максе, который попадает в невероятное заведение – Школы пасхальных зайцев.

Сначала он чувствует себя не в своей тарелке, но с каждым днем узнает что-то новое, учится дружить и бороться со злыми лисами. У этого фильма есть продолжение, который тоже подойдет для просмотра на выходных: "Кроличьи приключения: Спасти Пасху".

"Школа зайцев": смотрите трейлер онлайн

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