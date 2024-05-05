Проведите праздник в кругу семьи: что посмотреть с детьми в пасхальные выходные
Сегодня, 5 мая, христиане празднуют Пасху и отмечают чудо Христова Воскресения. Празднование не следует ограничивать одним лишь застольем. Пасхальные выходные можно провести за различными активностями, а еще за просмотром фильмов.
В материале Кино 24 ленты, которые можно посмотреть как взрослым, так и их детям. Они показывают и учат, как бороться со страхами, быть отважными и поддерживать своих друзей, признавать свои ошибки и многое другое.
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"Кролик Питер"
Американский комедийный мультфильм рассказывает об озорном кролике Питере, который живет в сказочном лесу с мамой и тремя сестрами. Госпожа крольчиха имеет небольшой магазин, а вечером она часто принимает гостей.
Семья Питера питается овощами фермера МакГрегора, который не слишком заботится о судьбе животных, и еще и устраивает охоту на кроликов. Петя решает положить этому конец и разрабатывает план нападения на владения злого фермера.
"Кролик Питер": смотрите трейлер онлайн
"Обетование Пасхи"
Религиозный мультфильм простым языком и интересной анимацией расскажет о том, что означают пасхальные празднования и что это за праздник – Пасха. История переносит в древний Иерусалим, где растет мальчик Иеремия. Его ждут фантастические и захватывающие приключения.
"Обетование Пасхи": смотрите трейлер онлайн
"Школа зайцев"
Немецкий анимационный фильм вдохновлен сказкой "Заячья школа", которую написал еще в 60-х немецкий детский писатель. Добрый мультфильм по его мотивам рассказывает о кролике Максе, который попадает в невероятное заведение – Школы пасхальных зайцев.
Сначала он чувствует себя не в своей тарелке, но с каждым днем узнает что-то новое, учится дружить и бороться со злыми лисами. У этого фильма есть продолжение, который тоже подойдет для просмотра на выходных: "Кроличьи приключения: Спасти Пасху".
"Школа зайцев": смотрите трейлер онлайн
Также предлагаем обратить внимание на такие кинокартины, если захотите посмотреть с детьми ленты, не касающиеся пасхальных праздников:
- "Алиса в Стране Чудес";
- "Вонка";
- "Перелет";
- сериал "Бог зафрендил меня";
- "Всегда говори "да"";
- "Чарли и шоколадная фабрика".