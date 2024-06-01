"Бриджертоны" и не только: что нового посмотреть на Netflix в июне 2024 года

В июне наконец выйдет вторая часть третьего сезона "Бриджертонов". Но это не единственная новинка среди фильмов и сериалов, которые стоит посмотреть на Netflix.

Стриминговая платформа Netflix готова представить свежие фильмы и сериалы, которые можно будет посмотреть уже в июне. Он романтических драм до экшна – каждого зрителя ждут незабываемые эмоции, пишет Кино 24.

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"Холодная копия" – 1 июня

Фильм рассказывает об амбициозной студентке факультета журналистики Мие. Девушка попадает на урок к журналистке Даян - та становится ее наставницей. Мия работает с Даян над сюжетом для ее программы, и вдруг понимает, что должна искажать правду. Печальная история героя претерпевает кардинальные изменения просто для того, чтобы стать популярной.

"Холодная копия": смотрите трейлер онлайн

"Цена бабушкиного наследства" – 4 июня

К бабушке начинает ухаживать мужчина, который сразу не нравится семье. Они подозревают, что намерения у ухажера совсем не лучшие. Семья устраивает тайный план - убить наглеца.

"Цена бабушкиного наследства": смотрите трейлер онлайн

"В глубинах Сены" – 5 июня

События происходят летом в Париже накануне чемпионата мира по триатлону. В водах реки Сены обнаруживают огромную белую акулу. Ученая София и полиция объединяются, чтобы избежать смертей во Франции.

"В глубинах Сены": смотрите трейлер онлайн

"Хит Мэн" – 7 июня

Работник полиции Нового Орлеана Гэри притворяется убийцей и работает под прикрытием. Так ему удается разоблачать тех, кто хочет нанимать его для преступлений. Гэри достигает успеха до момента, как встречает женщину Мэди, в которую влюбляется с первого взгляда.

"Хит Мэн": смотрите трейлер онлайн

"Бриджертоны" – 13 июня

Зрители будут иметь возможность увидеть вторую часть третьего сезона. Фанов ждет продолжение истории отношений Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтон. Четвертая серия завершилась крайне эффектно, однако главные герои до сих пор не раскрыли свои секреты.

"Бриджертоны": смотрите трейлер онлайн

"Семейное дело" – 21 июня

Николь Кидман, Зак Эфрон и Джои Кинг получили главные роли в забавной романтической драме. Юная девушка Зара работает помощницей знаменитого актера Криса Коула. Все меняется, когда мужчина влюбляется в ее мать.

"Семейное дело": смотрите трейлер онлайн

Все эти фильмы и сериалы появятся на Netflix в первый месяц лета. Желаем хорошего просмотра!