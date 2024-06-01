В подборке Кино 24 мы рассмотрим пять самых ожидаемых кинопремьер, которые уже вызывают бурный интерес и обещают стать главными событиями лета. Готовьтесь к незабываемым приключениям, эмоциональных моментов и зрелищных спецэффектов!

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"Фуриоза: Безумный Макс. Сага" – 24 мая

Несмотря на то, что постапокалиптический боевик вышел на экранах 24 мая, он признан одним из самых ожидаемых этого лета. Лента рассказывает предысторию Фуриосы, главной героини фильма "Безумный Макс: Дорога гнева". Речь идет об истории похищения ее и ее матери из матриархального общества.

"Фуриоза: Безумный Макс. Сага": смотрите трейлер онлайн

"Дэдпул и Росомаха" – 25 июля

Дэдпул должен изменить историю киновселенной Marvel в компании Росомахи. Все произойдет потому, что родина Уэйда Уилсона окажется перед страшной угрозой.

"Дэдпул и Росомаха": смотрите трейлер онлайн

"Мыслями наизнанку 2" – 13 июня

Анимационный фильм является продолжением мультика 2015 года. Эмоции будут продолжать бушевать в голове девочки Райли, которая так быстро взрослеет. Безумные приключения гарантируют новые эмоции, которые появятся у школьницы.

"Мыслями наизнанку 2": смотрите трейлер онлайн

"Бордерлендз" – 9 августа

Комедийный экшн расскажет о Лилит – охотнице с таинственным прошлым. В поисках пропавшей дочери она создает команду неудачников, с которыми отправляется в приключения.

"Бордерлендз": смотрите трейлер онлайн

"Ворон" – 22 августа

Легендарный фильм с Брэндоном Ли в главной роли запомнился многим. Это его переосмысление. Лента рассказывает о музыканте Эрика Дрейвена и его девушку, которых жестоко убивают. Эрик воскресает и получает шанс отомстить за свою смерть и потерю невесты.

"Ворон": смотрите трейлер онлайн

Прошлое лето в киноиндустрии было крайне жарким, ведь вышли ленты "Барби" и "Оппенгеймер". Надеемся, что и на этот раз зрители будут в восторге.