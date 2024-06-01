У добірці Кіно 24 ми розглянемо п'ять найбільш очікуваних кінопрем'єр, які вже викликають бурхливий інтерес і обіцяють стати головними подіями літа. Готуйтеся до незабутніх пригод, емоційних моментів і видовищних спецефектів!

Цікаво Для усієї сім'ї: комедійний мультфільм, який сподобається і дорослим і дітям

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага" – 24 травня

Попри те, що постапокаліптичний бойовик вийшов на екранах 24 травня, він визнаний одним з найочікуваніших цього літа. Стрічка розповідає передісторію Фуріоси, головної героїні стрічки "Шалений Макс: Дорога гніву". Мова йде про історію викрадення її та її матері з матріархального суспільства.

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага": дивіться трейлер онлайн

"Дедпул і Росомаха" – 25 липня

Дедпул повинен змінити історію кіновсесвіту Marvel у компанії Росомахи. Все станеться тому, що батьківщина Вейда Вілсона опиниться перед страшною загрозою.

"Дедпул і Росомаха": дивіться трейлер онлайн

"Думками навиворіт 2" – 13 червня

Анімаційний фільм є продовженням мультика 2015 року. Емоції продовжуватимуть вирувати у голові дівчинки Райлі, яка так швидко дорослішає. Шалені пригоди гарантують нові емоції, які з'являться у школярки.

"Думками навиворіт 2": дивіться трейлер онлайн

"Бордерлендз" – 9 серпня

Комедійний екшн розповість про Ліліт – мисливицю з таємничим минулим. У пошуках зниклої доньки вона створює команду невдах, з якими вирушає у пригоди.

"Бордерлендз": дивіться трейлер онлайн

"Ворон" – 22 серпня

Легендарний фільм з Брендоном Лі в головній ролі запам'ятався багатьом. Це його переосмислення. Стрічка розповідає про музиканта Еріка Дрейвена та його дівчину, яких жорстоко вбивають. Ерік воскресає та отримує шанс помститися за свою смерть і втрату нареченої.

"Ворон": дивіться трейлер онлайн

Минуле літо у кіноіндустрії було вкрай спекотним, адже вийшли стрічки "Барбі" та "Оппенгеймер". Сподіваємось, що й цього разу глядачі будуть у захваті.