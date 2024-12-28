Дни каникул – это не только приключения и отдых, но и теплые семейные моменты. 24 Канал предлагает фильмы и сериалы, которые подарят радость и детям, и взрослым.

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"Чарли и шоколадная фабрика"

Волшебный фильм Тима Бертона по сказке Рональда Дала рассказывает об эксцентричном владельце фабрики Вилли Вонке. Бедный мальчик Чарли находит золотой билет, что дает ему шанс посетить таинственную шоколадную фабрику, где много тайн, неожиданностей и магии.

"Чарли и шоколадная фабрика": смотрите трейлер онлайн

"Отель для собак"

Это семейная комедия о брате и сестре, которые создают из заброшенного отеля приют для бездомных собак. Он становится местом, где животные смогут почувствовать заботу и комфорт. Фильм наполнен теплом и юмором.

"Отель для собак": смотрите трейлер онлайн

"Дикий робот"

Анимационный фильм рассказывает о роботе по имени Роз, который оказывается на необитаемом острове после аварии на его корабле. Робот должен выжить в новых суровых условиях, а в этом ему помогают животные на острове. Вдруг Роз привязывается к осиротевшему гусенку.

"Дикий робот": смотрите трейлер онлайн

"Эй, Арнольд"

Школьник Арнольд живет со своим дедушкой Филом и бабушкой Гертрудой в пансионе. Сериал показывает приключения Арнольда и его друзей и жителей пансиона.

"Эй, Арнольд": смотрите трейлер онлайн

"Финеас и Ферб"

Это веселый сериал о двух сводных братьев, которые придумывают различные вещи и экспериментируют на каникулах, пока их сестра жалуется на них родителям.

"Финеас и Ферб": смотрите трейлер онлайн

"Приключения Паддингтона"

Юный и добрый медвежонок переезжает в Лондон после того, как землетрясение разрушило его дом. Он находит приют в новой семье, откуда ежедневно пишет письма тетушке Люси.

"Приключения Паддингтона": смотрите трейлер онлайн