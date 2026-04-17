Мы это смотрели по телевизору: фильмы и сериалы, которые вернут в детство

С возрастом порой в памяти стираются воспоминания из детства, которые раньше приносили много положительных эмоций. Как когда-то важно было успеть в конкретное время к телевизору, чтобы не пропустить новую серию сериала или премьеру фильма.

Поэтому 24 Канал решил освежить память, чтобы напомнить любимые кинокартины из детства, которые обожали миллионы.

"Друзья", 1994 – 2004

Рейтинг IMDb: 8,8

Популярный во всем мире американский ситком, который рассказывает о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке. Рэйчел Грин, Моника Геллер, Чендлер Бинг, Джои Триббиани, Рос Геллер и Фиби Буффе ежедневно становятся участниками различных забавных ситуаций. Они ссорятся, мирятся, влюбляются и любят проводить время в кафе Central Perk.

"Леся + Рома", 2005 – 2008

Рейтинг IMDb: 7,6

Это украинский комедийный многосерийный телесериал, который рассказывает о супругах, что ежедневно сталкивается с различными жизненными ситуациями и испытаниями. Легкий юмор и непринужденная атмосфера сделали этот проект очень популярным среди украинских зрителей.

Главные роли в нем исполнили Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков.

Сериал "Леся+Рома" / Постер сериала

"H2O: Просто добавь воды", 2006 – 2010

Рейтинг IMDb: 7,3

Сюжет рассказывает о трех девушках-подростках (Эмму, Рикки и Клео), которые случайно попадают в загадочную пещеру и становятся русалками. Более того, у них появляются магические способности, которые помогают управлять водой.

"Бетховен", 1992

Рейтинг IMDb: 5,8

Эта семейная комедия стала одноименной франшизой о приключениях сенбернара. Однажды трое детей семейства Ньютонов находят маленького щенка. Глава семейства – Джордж Ньютон категорически против любого животного в доме, но остальные члены семьи уговаривает оставить этого ушастика.

Так в семье появляется Бетховен, который со временем превратился в огромного и мохнатого, но, по-прежнему, добродушного пса.

"101 далматинец", 1996

Рейтинг IMDb: 5,8

Злодейка Круэлла Де Виль решает украсть ровно 101 далматинца, чтобы пополнить коллекцию своих меховых изделий. Однако она даже не представляет, что ее ждет, ведь хозяева и родители маленьких щенков не будут сидеть сложа руки.

