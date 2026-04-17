Мы это смотрели по телевизору: фильмы и сериалы, которые вернут в детство
- Статья перечисляет популярные фильмы и сериалы, которые вызывают ностальгию, такие как: "Друзья", "Леся + Рома", "H2O: Просто добавь воды", "Бетховен" и "101 далматинец".
- Также упоминаются детские мультфильмы, которые были популярны после школы, в частности: "Приключения Джеки Чана", "Сабрина – маленькая ведьма" и "Тутанхамончик".
С возрастом порой в памяти стираются воспоминания из детства, которые раньше приносили много положительных эмоций. Как когда-то важно было успеть в конкретное время к телевизору, чтобы не пропустить новую серию сериала или премьеру фильма.
Поэтому 24 Канал решил освежить память, чтобы напомнить любимые кинокартины из детства, которые обожали миллионы.
"Друзья", 1994 – 2004
Рейтинг IMDb: 8,8
Популярный во всем мире американский ситком, который рассказывает о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке. Рэйчел Грин, Моника Геллер, Чендлер Бинг, Джои Триббиани, Рос Геллер и Фиби Буффе ежедневно становятся участниками различных забавных ситуаций. Они ссорятся, мирятся, влюбляются и любят проводить время в кафе Central Perk.
"Леся + Рома", 2005 – 2008
Рейтинг IMDb: 7,6
Это украинский комедийный многосерийный телесериал, который рассказывает о супругах, что ежедневно сталкивается с различными жизненными ситуациями и испытаниями. Легкий юмор и непринужденная атмосфера сделали этот проект очень популярным среди украинских зрителей.
Главные роли в нем исполнили Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков.
"H2O: Просто добавь воды", 2006 – 2010
Рейтинг IMDb: 7,3
Сюжет рассказывает о трех девушках-подростках (Эмму, Рикки и Клео), которые случайно попадают в загадочную пещеру и становятся русалками. Более того, у них появляются магические способности, которые помогают управлять водой.
"Бетховен", 1992
Рейтинг IMDb: 5,8
Эта семейная комедия стала одноименной франшизой о приключениях сенбернара. Однажды трое детей семейства Ньютонов находят маленького щенка. Глава семейства – Джордж Ньютон категорически против любого животного в доме, но остальные члены семьи уговаривает оставить этого ушастика.
Так в семье появляется Бетховен, который со временем превратился в огромного и мохнатого, но, по-прежнему, добродушного пса.
"101 далматинец", 1996
Рейтинг IMDb: 5,8
Злодейка Круэлла Де Виль решает украсть ровно 101 далматинца, чтобы пополнить коллекцию своих меховых изделий. Однако она даже не представляет, что ее ждет, ведь хозяева и родители маленьких щенков не будут сидеть сложа руки.
Какие мультики смотрели после школы?
- "Приключения Джеки Чана". Археолог и мастер боевых искусств Джеки Чан ищет волшебные талисманы со сверхъестественными силами. Вместе с племянницей Джейд и своим дядей, он борется со злом, прежде всего с могущественным демоном Шенду.
- "Сабрина – маленькая ведьма". Однажды девушка узнает, что она вовсе не обычная, а является наследственной ведьмой. Она обращается за помощью к Книге таинств, а еще и оказывается, что ее кот Салем умеет говорить.
- "Тутанхамончик". В мультсериале показывают приключения мальчика-мумии Тутанхамона, который при странных обстоятельствах пробудился через 3000 лет после смерти и узнал, что его царства уже нет. Он знакомится с Клеопатрой Картер и ее котом Луксором. С этого момента у всех начинаются чрезвычайные приключения.