Тому 24 Канал вирішив освіжити пам'ять, щоб нагадати улюблені кінокартини з дитинства, які обожнювали мільйони.

"Друзі", 1994 – 2004

Рейтинг IMDb: 8,8

Популярний у всьому світі американський ситком, який розповідає про життя шістьох друзів у Нью-Йорку. Рейчел Грін, Моніка Геллер, Чендлер Бінг, Джої Тріббіані, Рос Геллер і Фібі Буффе щодня стають учасниками різних кумедних ситуацій. Вони сваряться, миряться, закохуються і люблять проводити час у кав'ярні Central Perk.

"Леся + Рома", 2005 – 2008

Рейтинг IMDb: 7,6

Це український комедійний багатосерійний телесеріал, який розповідає про подружжя, що щодня стикається з різними життєвими ситуаціями та випробуваннями. Легкий гумор і невимушена атмосфера зробили цей проєкт дуже популярним серед українських глядачів.

Головні ролі у ньому виконали Ірма Вітовська та Дмитро Лалєнков.

Серіал "Леся+Рома" / Постер серіалу

"H2O: Просто додай води", 2006 – 2010

Рейтинг IMDb: 7,3

Сюжет розповідає про трьох дівчат-підлітків (Емму, Ріккі та Клео), які випадково потрапляють до загадкової печери та стають русалками. Ба більше, у них з'являються магічні здібності, які допомагають керувати водою.

"Бетховен", 1992

Рейтинг IMDb: 5,8

Ця сімейна комедія стала однойменною франшизою про пригоди сенбернара. Одного разу троє дітей сімейства Ньютонів знаходять маленьке цуценя. Глава сімейства – Джордж Ньютон категорично проти будь-якої тварини в будинку, але решта членів сім'ї вмовляє залишити цього вуханя.

Так у родині з'являється Бетховен, який згодом перетворився на величезного і волохатого, але, як і раніше, добродушного пса.

"101 далматинець", 1996

Рейтинг IMDb: 5,8

Лиходійка Круелла Де Віль вирішує вкрасти рівно 101 далматинця, щоб поповнити колекцію своїх хутряних виробів. Однак вона навіть не уявляє, що на неї чекає, адже господарі та батьки маленьких цуценят не сидітимуть склавши рук.

