Наша редакция также с нетерпением ждала пятницу, чтобы отдохнуть и встречать выходные. Мы, кроме того, подготовили подборку замечательных фильмов и сериалов, которые следует посмотреть уже в ближайшие дни.

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"Королева змей"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 16

В сериале рассказывается о королеве Франции Екатерине Медичи, которая правила в XVI веке. Сперва она была обычной сиротой, которой удалось выйти замуж за сына короля Клода – Генриха де Валуа. Однако женщина не может родить ребенка, а впоследствии узнает, что муж ей изменил. Несмотря на это, Екатерина удачно управляет государством.

"Королева змей": смотрите онлайн трейлер сериала

"Немедленное реагирование"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 12

Крис – полицейский, работающий в городе Ливерпуль. Мужчина хочет построить успешную карьеру и сохранить брак. Отношения с женой ухудшились, ведь главный герой редко бывает дома. Почти каждую ночь Крис проводит на работе. Однажды к нему приходит красивая напарница Рэйчел, с которой мужчина проводит много времени.

"Немедленное реагирование": смотрите онлайн трейлер сериала

"Байкеры"

Жанр : криминал, триллер

: криминал, триллер Режиссер: Джефф Николс

События фильма происходят в городе Чикаго, в 1960-х годах. Главные герои – байкеры, которые стали настоящей семьей. Они обожают скорость, звуки двигателя, а также очень уважают своего руководителя Джони. Как-то девушка, по имени Кэти, влюбляется в одного из байкеров – Бенни. Впоследствии она просит мужчину покинуть сообщество.

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"Байкеры": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гамбит королевы"

Жанр : триллер, драма

: триллер, драма Режиссер: Карим Айнуз

У короля Англии Генриха VIII впереди поход на Францию. Свои обязанности он передает королеве Кэтрин Парр. Женщина – не первая жена правителя, а аж шестая. На предыдущих избранниц ждала трагическая судьба. Когда Генрих VIII возвращается, то становится очень агрессивным. Поэтому Кэтрин пытается еще больше не разозлить короля.

"Гамбит королевы": смотрите онлайн трейлер фильма

Кроме этих фильмов и сериалов, можно посмотреть еще такие: "Викинги: Вальгалла", "Королевство планеты обезьян", "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули". Выбирайте то, что пришлось по душе!