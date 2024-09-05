В сентябре этого года на Netflix выйдет криминальный сериал с Николь Кидман в главной роли, антиутопия "Отвратительные" и продолжение любимой романтической истории многих – "Эмили в Париже".
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"Идеальная пара"
Премьера: 5 сентября
Шоу рассказывает об Амелии Сакс, которая выходит замуж за представителя одной из самых богатых семей острова Нантакета. Мать жениха – известная писательница – не жалеет денег на свадьбу. Но мечты о безумном празднике развеиваются, когда на пляже появляется мертвое тело. Расследование, которое начинается, напоминает сюжет одной из книг писательницы – теперь подозреваемыми становятся все.
"Идеальная пара": смотрите трейлер онлайн
"Эмили в Париже" – продолжение
Премьера: 12 сентября
В этом месяце выйдет вторая часть сериала. Эмили разрывается между двумя мужчинами: Габриэлем и Алфи. Главная героиня будет много путешествовать, а агентство Agence Grateau претерпит кадровые изменения.
"Эмили в Париже" 4 сезон, 2 часть: смотрите трейлер онлайн
"Отвратительные"
Премьера: 13 сентября
Антиутопическое общество, о котором рассказывает сериал, диктует правила для тех, кому исполнилось 16 лет. Каждый должен перенести косметическую операцию и стать "красавцем" или "красавицей". Главная героиня Талли тоже ожидает операцию, но вдруг ее подруга неожиданно исчезла. Поэтому она отправляется в путешествие на ее поиски.
"Отвратительные": смотрите трейлер онлайн
"Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов"
Премьера: 19 сентября
Это вторая часть антологии о монстрах в человеческом теле. Речь идет о двух братьях, которые убили своих родителей в августе 1989 года. С этими жестокими преступлениями связан еще ряд ужасных событий, которые захватили Америку в 90-х.
"Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов": смотрите трейлер онлайн
"Его три дочери"
Премьера: 23 сентября
Кэрри Кун, Элизабет Олсен и Наташа Лионн играют трех сестер, которые сближаются после ухудшения здоровья их отца. Пока они заботятся о папе, отношения женщин встают перед трудностями, а воспоминания об обидах детства возвращаются.
"Его три дочери": смотрите трейлер онлайн
"Этого никто не хочет"
Премьера: 26 сентября
Комедийный сериал рассказывает об отношениях между раввином-изгоем и смелой женщиной Джоанной. Режиссер Эрин Фостер призналась, что это истории ее личной жизни. Главная идея - счастливой быть сложнее, чем быть несчастной.
"Этого никто не хочет": смотрите трейлер онлайн
Каждый из этих фильмов или сериалов выйдет уже в этом сентябре. Ожидаем с нетерпением каждую из новинок.