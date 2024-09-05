6 фильмов и сериалов, которые стоит посмотреть на Netflix в сентябре 2024 года

Платформа Netflix будет радовать зрителей новинками в сентябре 2024 года. На экранах появится несколько интересных фильмов и сериалов разных жанров, поэтому каждый киноман сможет найти для себя лучший вариант.

В сентябре этого года на Netflix выйдет криминальный сериал с Николь Кидман в главной роли, антиутопия "Отвратительные" и продолжение любимой романтической истории многих – "Эмили в Париже".

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"Идеальная пара"

Премьера: 5 сентября

Шоу рассказывает об Амелии Сакс, которая выходит замуж за представителя одной из самых богатых семей острова Нантакета. Мать жениха – известная писательница – не жалеет денег на свадьбу. Но мечты о безумном празднике развеиваются, когда на пляже появляется мертвое тело. Расследование, которое начинается, напоминает сюжет одной из книг писательницы – теперь подозреваемыми становятся все.

"Идеальная пара": смотрите трейлер онлайн

"Эмили в Париже" – продолжение

Премьера: 12 сентября

В этом месяце выйдет вторая часть сериала. Эмили разрывается между двумя мужчинами: Габриэлем и Алфи. Главная героиня будет много путешествовать, а агентство Agence Grateau претерпит кадровые изменения.

"Эмили в Париже" 4 сезон, 2 часть: смотрите трейлер онлайн

"Отвратительные"

Премьера: 13 сентября

Антиутопическое общество, о котором рассказывает сериал, диктует правила для тех, кому исполнилось 16 лет. Каждый должен перенести косметическую операцию и стать "красавцем" или "красавицей". Главная героиня Талли тоже ожидает операцию, но вдруг ее подруга неожиданно исчезла. Поэтому она отправляется в путешествие на ее поиски.

"Отвратительные": смотрите трейлер онлайн

"Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов"

Премьера: 19 сентября

Это вторая часть антологии о монстрах в человеческом теле. Речь идет о двух братьях, которые убили своих родителей в августе 1989 года. С этими жестокими преступлениями связан еще ряд ужасных событий, которые захватили Америку в 90-х.

"Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов": смотрите трейлер онлайн

"Его три дочери"

Премьера: 23 сентября

Кэрри Кун, Элизабет Олсен и Наташа Лионн играют трех сестер, которые сближаются после ухудшения здоровья их отца. Пока они заботятся о папе, отношения женщин встают перед трудностями, а воспоминания об обидах детства возвращаются.

"Его три дочери": смотрите трейлер онлайн

"Этого никто не хочет"

Премьера: 26 сентября

Комедийный сериал рассказывает об отношениях между раввином-изгоем и смелой женщиной Джоанной. Режиссер Эрин Фостер призналась, что это истории ее личной жизни. Главная идея - счастливой быть сложнее, чем быть несчастной.

"Этого никто не хочет": смотрите трейлер онлайн

Каждый из этих фильмов или сериалов выйдет уже в этом сентябре. Ожидаем с нетерпением каждую из новинок.