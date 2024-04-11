Фавориты украинцев: 10 самых популярных фильмов и сериалов, которые смотрят на Netflix

Платформа Netflix обновила рейтинг фильмов и сериалов, которые лидируют среди украинских зрителей. От боевиков до научной фантастики - смотрите далее полный список лент, которые выбирают в Украине.

Чаще всего среди лидеров в категории фильмов и сериалов встречаются новинки 2024 года. Именно их чаще всего выбирали украинцы для просмотра на прошлой неделе.

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Самые популярные фильмы Netflix

Сейчас украинцы чаще всего просматривают ленту "Плата за страх". Это французский фильм, который называют ремейком на современный лад культовой кинокартины Анри-Жоржа Клузо 1953 года. По сюжету, команда из четырех совершенно разных авантюристов имеет всего 24 часа, чтобы перевезти два грузовика с нитроглицерином через пустыню, которая полна препятствий. Только так они помешают масштабному взрыву.

"Плата за страх": смотрите трейлер онлайн

Также среди фаворитов украинцев такие ленты:

"Слезоточивый";

"Никакого давления";

"Прекрасная игра";

"Ирландское желание";

"Дева против беды";

"Зверь";

"Отель для собак";

"Уменьшение";

"Мавка. Лесная песня".

Самые популярные сериалы Netflix

"Проблема 3 тел" уже третью неделю подряд держится на первом месте в рейтинге сериалов, которые чаще всего выбирают украинцы. Кино рассказывает о пяти гениальных ученых, исследования которых происходит в разные годы и на разных территориях. Внезапно все ученые осознают, что существование человечества под угрозой.

"Проблема 3 тел": смотрите трейлер онлайн

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