Далее в материале 24 Канал расскажет, какой топ фильмов и сериалов сейчас популярен в Украине на платформе Netflix.

Какие фильмы сейчас смотрят украинцы на Netflix

"Сообщение для Изабеллы", 2026

Рейтинг IMDb: 7,4

Джил переживает утрату сестры, которая с рождения имела серьезные проблемы со здоровьем. Однако для девушки это стало настоящим ударом. Чтобы не терять связь с сестрой хотя бы символически, Джил регулярно отправляет голосовые сообщения на ее старый номер телефона. Однако девушка даже не догадывается, что все ее сообщения попадают к агенту по недвижимости из Остина по имени Весс.

"Сообщения для Изабеллы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Киллхаус", 2026

Рейтинг IMDb: 6,6

Экшн-триллер рассказывает о спецподразделениях 3-й ОШБр, ГУР и СБУ, которые объединились, чтобы эвакуировать гражданскую пару и американскую журналистку с временно оккупированной территории. Сценарий картины консультировали военные эксперты и аналитики ЦРУ, а 80% актерского состава – это более 200 действующих военнослужащих и ветеранов с реальным боевым опытом.

"КИЛЛХАУС": смотрите онлайн трейлер фильма

"Братик", 2026

Рейтинг IMDb: 5,5

Радд – успешный и опытный агент по недвижимости. Его жизнь меняется, когда герой получает неожиданный звонок из больницы. Приехав туда, он видит незнакомца по имени Маркус. Оказывается, что мужчина сбежал из психиатрической больницы, а для Радда он уже и не такой незнакомец.

"Братик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Офисный роман", 2026

Рейтинг IMDb: 5,8

Джеки Круз возглавляет успешную компанию и становится ее генеральным директором. Она вводит довольно жесткие правила в работе и коллективе – никаких приятельских или дружеских отношений, а главное – не заводить служебные романы, ведь это, как она убеждена, негативно влияет на работу и атмосферу в коллективе.

"Офисный роман": смотрите онлайн трейлер фильма

"Как все запутано", 2009

Рейтинг IMDb: 6,6

Главная героиня – владелица пекарни и мать троих взрослых детей. Кто бы мог подумать, что именно она окажется в любовном треугольнике. Новые чувства к бывшему мужу или отношения с архитектором – кого выберет Джейн?

"Как все запутано": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие сериалы сейчас смотрят украинцы на Netflix

"Я тебя найду" (1 сезон), 2026

Рейтинг IMDb: 7,2

Мини-сериал снят по мотивам одноименного романа 2023 года, автором которого является американский писатель Гарлан Кобен. Бывший профессор права Дэвид Берроу отбывает пожизненное наказание за хладнокровное убийство своего трехлетнего сына. Он всегда настаивал на своей невиновности, но доказательства против него. Однажды мужчина узнает, что его сын, возможно, жив, и начинает действовать.

"Я тебя найду": смотрите онлайн трейлер сериала

"Оазис" (1 сезон), 2026

Рейтинг IMDb: 5,4

События разворачиваются на роскошном курорте под названием "Оазис" – месте, куда состоятельные люди приезжают, чтобы насладиться отдыхом в настоящем райском уголке. Но эта идиллия рушится, когда один из гостей загадочно исчезает.

"Оазис": смотрите онлайн трейлер сериала

"Аватар: Последний хранитель" (2 сезон)

Рейтинг IMDb: 7,2

События разворачиваются сразу после победы над армией Нации Огня в Северном племени Воды. Аанг вместе с друзьями, Катарой и Соккой, отправляется в путешествие, чтобы найти и овладеть магией Земли – следующей стихией. Их главная цель – помочь Аватару подготовиться к решающей битве, чтобы восстановить баланс в мире, где доминирует жестокая Нация Огня.

"Аватар: Последний хранитель": смотрите онлайн трейлер сериала

"Свидетель", 2026

Рейтинг IMDb: 6,5

Сюжет разворачивается вокруг реальной трагедии Рэйчел Никелл, которую жестоко убили в 1992 году в Лондоне недалеко от Уимблдонского парка. Свидетелем этого ужасного преступления стал ее сын Алекс, которого нашли рядом с телом матери. На тот момент мальчику было всего два года.

"Свидетель": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

"Берлин и Дама с горностаем", 2026

Рейтинг IMDb: 6,9

Берлин и Дамиан снова собирают банду, а их приключение на этот раз происходит в солнечной Севилье. Их план ограбления становится все более изощренным и хитрым, в результате чего даже заказчик рискует остаться обманутым.

"Берлин и Дама с горностаем": смотрите онлайн трейлер сериала

Недавно мы писали о 5 турецких сериалах от Netflix, от которых вы не сможете оторваться. Не пропустите!