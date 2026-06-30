Если у вас есть подписка на Netflix, вы не знаете, чем занять себя вечером, и обожаете турецкие сериалы, то все сложилось идеально. 24 Канал подготовил подборку, которая поможет сделать выбор.

К теме 3 самых популярных сериала от Netflix, которые обсуждал весь мир

"Шахмаран", 2023–2024

Рейтинг IMDb: 5,6

Количество сезонов: 1

Количество серий: 8

Девушка приезжает в небольшой город, чтобы встретиться с дедушкой. Однако она натыкается на таинственное послание и становится частью древней легенды о женщине-змее. Ее жизнь меняется, а грань между реальностью и мифом постепенно стирается.

"Шахмаран": смотрите онлайн трейлер сериала

"Фатма", 2021

Рейтинг IMDb: 7,4

Количество сезонов: 1

Количество серий: 6

Фатма – уборщица, которая совершенно не выделяется среди других людей. Однажды она случайно убивает человека, что запускает цепь событий. Женщина оказывается в мире преступлений, где зло преобладает над добром.

"Фатма": смотрите онлайн трейлер сериала

"Портной", 2023

Рейтинг IMDb: 6,2

Количество сезонов: 3

Количество серий: 23

Талантливый портной шьет одежду для самых влиятельных людей Турции. Когда умирает его дедушка, мужчина приезжает в родной дом, а секрет, который он привез с собой, может разрушить его жизнь. Прошлое и будущее переплетаются, и именно с этого все начинается.

"Портной": смотрите онлайн трейлер сериала

"Музей невинности", 2026

Рейтинг IMDb: 7,3

Количество сезонов: 1

Количество серий: 9

События разворачиваются в Стамбуле в 1970-х годах. Кемаль происходит из богатой семьи. Фюсун – его дальняя родственница. Их отношения никогда не были возможны, однако мужчина не представляет своей жизни без нее. Чтобы заглушить свою боль, он создает музей памяти, где каждый экспонат – это символ утраты, страсти и тоски.

"Музей невинности": смотрите онлайн трейлер сериала

"Стамбульская энциклопедия", 2025

Рейтинг IMDb: 6,8

Количество сезонов: 1

Количество серий: 8

Зехра мечтает о свободе и яркой жизни. Первый вкус независимости она испытывает с поступлением в вуз и переездом в новый город. Ее родственница Неслин пытается предостеречь девушку от определенных поступков, однако та не хочет слушать. В жизни Зехры появляется парень, который приносит ей как радости, так и проблемы.

"Стамбульская энциклопедия": смотрите онлайн трейлер сериала

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