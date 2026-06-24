24 Канал расскажет о самых длинных и популярных сериалах, которые когда-то наделали немало шума.

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"Ветреный", 2019–2021

Рейтинг IMDb: 6,6

Количество серий: 69 (в Турции), 205 (в Украине)

Отметим, что в Украине и других странах сериал разделили на более короткие эпизоды, ведь продолжительность одной серии составляет около 150 минут.

Рейян – добрая и нежная девушка, выросшая в суровой семье. Её жизнь меняется после знакомства с Мираном – мужчиной, который влюбляет её в себя, преследуя цель отомстить за трагедию прошлого. Он женится на ней, а после первой брачной ночи выгоняет девушку и позорит её на весь город.

Но есть нюанс. Миран влюбляется в Рейян и готов на всё, чтобы она его простила.

"Ветреный": смотрите онлайн анонс сериала

"Великолепный век", 2011–2014

Рейтинг IMDb: 7,0

Количество серий: 139

События разворачиваются в Османской империи в XVI веке, когда государством правил султан Сулейман Великолепный. В его гарем попадает украинка Настя Лисовская, которую называли Роксоланой. Приняв ислам, она получила имя Гюррем и смогла стать любимой женой правителя. У них родилось пятеро детей: четверо сыновей (Мехмет, Селим, Баязид и Джихангир) и одна дочь (Михримах). Сплетни, интриги, ревность, войны, любовь и предательства — всё это лежит в основе сериала, покорившего миллионы зрителей по всему миру.

"Величественный век. Роксолана": смотрите онлайн анонс

"Постучись в мою дверь", 2020–2021

Рейтинг IMDb: 7,3

Количество серий: 52 (в Турции), 160 (в Украине)

Флористка Эда и бизнесмен Серкан заключают сделку: девушка должна сыграть роль его невесты в обмен на восстановление её утраченной студенческой стипендии. Со временем эта игра превращается в настоящую любовь. Их ждут много испытаний и интриг, а впоследствии они даже расстанутся на долгие годы.

"Постучись в мою дверь": смотрите онлайн трейлер сериала

Также стоит обратить внимание на сериал "Прости меня", который насчитывает целых 8 сезонов.