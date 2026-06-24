24 Канал розповість про довгі та найпопулярніші серіали, які колись наробили неабиякого галасу.

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"Вітер кохання", 2019 – 2021

Рейтинг IMDb: 6,6

Кількість серій: 69 (в Туреччині), 205 (в Україні)

Зауважимо, що в Україні та інших країнах серіал розділили на менші епізоди, адже тривалість однієї серії близько 150 хвилин.

Рейян – добра та ніжна дівчина, яка виросла у жорсткій родині. Її життя змінюється після знайомства з Міраном – чоловіком, який закохує її в себе, переслідуючи мету помсти за трагедію минулого. Він з нею одружується, а після першої шлюбної ночі викидає дівчину й ганбить її на все місто.

Та є нюанс. Міран закохується у Рейян і готовий зробити все, щоб вона його пробачила.

"Вітер кохання": дивіться онлайн анонс серіалу

"Величне століття", 2011 – 2014

Рейтинг IMDb: 7,0

Кількість серій: 139

Події розвиваються в Османській імперії у XVI столітті, коли державою правив султан Сулейман Пишний. До його гарему потрапляє українка Настя Лісовська, яку кликали Роксоланою. З прийняттям ісламу вона отримала ім'я Гюррем й змогла стати улюбленою дружиною володаря. У них народилось п'ятеро дітей: четверо синів (Мехмет, Селім, Баязид і Джихангір) і одна донька (Міхрімах). Плітки, пастки, ревність, війни, кохання та зради – все це стає основою серіалу, який підкорив мільйони людей по всьому світу.

"Величне століття. Роксолана": дивіться онлайн анонс

"Постукай у мої двері", 2020 – 2021

Рейтинг IMDb: 7,3

Кількість серій: 52 (у Туреччині), 160 (в Україні)

Флористка Еда та бізнесмен Серкан укладають угоду: дівчина має грати роль його нареченої в обмін на відновлення її втраченої студентської стипендії. Згодом ця гра перетворюється на справжнє кохання. На них чекають багато випробувань та інтриг, а згодом вони навіть розійдуться на роки.

"Постукай у мої двері": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також варто звернути увагу на серіал "Пробач мені", який налічує аж 8 сезонів.