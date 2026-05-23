У матеріалі 24 Каналу читайте про турецький серіал "Пробач мені", який складається аж з 8 сезонів.

Про що серіал "Пробач мені"?

Багато років тому Осман Козан приїхав з Кайсері в Анкару і став одним із найбагатших людей там. Кар'єру чоловік розпочинав у майстерні в Сителері. Він перетворив своє меблеве виробництво на мережу магазинів, а компанію – на великий холдинг, що експортує продукцію на Близький Схід.

Осман – суровий чоловік і понад усе цінує дисципліну. Він керує залізною рукою не лише своєю компанією, але й сім'єю. Така поведінка приносить нещастя всім його дітям і дружині Зюхре.

"Пробач мені": дивіться онлайн 1 серію серіалу

Серіал "Пробач мені" – не лише історія про батька, який робить своїх дітей нещасливими, нав'язуючи їм власні правила, але й історія про дітей, які не втрачають любов через його гріхи.

До акторського складу приєдналися: Мурат Данаджи, Шейма Коркмаз, Хазал Філіз Кючюккьосе, Озгюн Чобан, Мерт Алтинишик, Гамзе Іґдіроглу, Гей Тургут та інші.

Нагадаємо, раніше українці обожнювали турецький серіал "Величне століття: Роксолана", який виходив на телеканалі "1+1". Це історія про життя одного з найвеличніших султанів Османської імперії Сулеймана Пишного та його дружини Гюррем Султан, яка спершу була його наложницею Анастасією.

Анастасія змогла не лише завоювати серце султана Сулеймана, але й прибрати до своїх рук увесь гарем у палаці Топкапи, де панує постійна небезпека та інтриги. Водночас вона пройшла чимало випробувань.