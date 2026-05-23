В материале 24 Канала читайте о турецком сериале "Прости меня", который состоит аж из 8 сезонов.

Не пропустите 10 детективных сериалов с очень интересным сюжетом

О чем сериал "Прости меня"?

Много лет назад Осман Козан приехал из Кайсери в Анкару и стал одним из самых богатых людей там. Карьеру мужчина начинал в мастерской в Сителере. Он превратил свое мебельное производство в сеть магазинов, а компанию – на большой холдинг, экспортирующий продукцию на Ближний Восток.

Осман – суровый мужчина и превыше всего ценит дисциплину. Он руководит железной рукой не только своей компанией, но и семьей. Такое поведение приносит несчастье всем его детям и жене Зюхре.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

"Прости меня": смотрите онлайн 1 серию сериала

Сериал "Прости меня" – не только история об отце, который делает своих детей несчастливыми, навязывая им собственные правила, но и история о детях, которые не теряют любовь из-за его грехов.

К актерскому составу присоединились: Мурат Данаджи, Шейма Коркмаз, Хазал Филиз Кючюккёсе, Озгюн Чобан, Мерт Алтынышик, Гамзе Игдироглу, Гей Тургут и другие.

Какой турецкий сериал когда-то обожали украинцы?

Напомним, ранее украинцы обожали турецкий сериал "Великолепный век", который выходил на телеканале "1+1". Это история о жизни одного из величайших султанов Османской империи Сулеймана Великолепного и его жены Гюррем Султан, которая сначала была его наложницей Анастасией.

Анастасия смогла не только завоевать сердце султана Сулеймана, но и прибрать к своим рукам весь гарем во дворце Топкапы, где царит постоянная опасность и интриги. В то же время она прошла немало испытаний.