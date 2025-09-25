Многие любят смотреть исторические фильмы и сериалы. Сюжет настолько захватывает зрителей, что не хочется открываться от экрана, чтобы не пропустить ничего интересного и как можно быстрее узнать, чем все закончилось.

Редакция Кино 24 подготовила подборку исторических фильмов и сериалов, за основу которых взяты реальные события. Они полюбились зрителям во всем мире, поэтому точно стоят внимания.

"Корона"

Количество сезонов : 6

: 6 Количество серий: 60

Премьера сериала "Корона", созданного Питером Морганом, состоялась в 2016 году. Последний сезон зрители увидели в 2023 году. В нем рассказывается о жизни королевы Великобритании Елизаветы II.

В первом и втором сезонах роль Елизаветы сыграла Клэр Фой, в третьем и четвертом – Оливия Колман, а в пятом и шестом, – Имелда Стонтон. Сериал получил довольно большую популярность среди зрителей.

"Корона": смотрите трейлер онлайн

"Темные времена"

Год : 2017

: 2017 Режиссер: Джо Райт

Это история о первых месяцах Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, когда началась Вторая мировая война. Роль политика исполнил Гэри Олдмен, а его жену на экране воплотила Кристин Скотт Томас.

Впервые ленту показали в сентябре 2017 года на Международном кинофестивале в Торонто (Канада), в украинский прокат фильм вышел в январе 2018 года.

"Темные времена": смотрите трейлер онлайн

"Великолепный век"

Количество сезонов : 4

: 4 Количество серий: 139 (в Турции), 155 (в Украине)

События сериала разворачиваются в Османской империи, когда государством правил султан Сулейман I Великолепный. Он влюбляется в украинку Анастасию Лисовскую, которой впоследствии дал имя Хюррем. Татары напали на село, где жила девушка, убили ее родителей и сестру. Главная героиня попала в плен, впоследствии оказалась во дворце Топкапы.

"Великолепный век": смотрите анонс онлайн

"Список Шиндлера"

Год : 1993

: 1993 Режиссер: Стивен Спилберг

Это история о немецком фабриканта Оскара Шиндлера, который во время Второй мировой войны спас более 1000 евреев. Главную роль в ленте сыграл ирландский и английский актер Лиам Нисон.

"Список Шиндлера": смотрите трейлер онлайн

