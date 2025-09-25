4 історичні фільми та серіали на реальних подіях, які має подивитися кожен
- Серіал "Корона" розповідає про життя королеви Великої Британії Єлизавети II і складається з 6 сезонів.
- Фільм "Темні часи" описує перші місяці Вінстона Черчилля на посаді прем'єр-міністра Великої Британії під час Другої світової війни.
Чимало людей полюбляють дивитися історичні фільми та серіали. Сюжет настільки захоплює глядачів, що не хочеться відкриватися від екрана, аби не пропустити нічого цікавого і якнайшвидше дізнатися, чим усе закінчилось.
Редакція Кіно 24 підготувала добірку історичних фільмів та серіалів, за основу яких взяті реальні події. Вони полюбилися глядачам у всьому світі, тож точно варті уваги.
"Корона"
- Кількість сезонів: 6
- Кількість серій: 60
Прем'єра серіалу "Корона", створеного Пітером Морґаном, відбулася у 2016 році. Останній сезон глядачі побачили у 2023 році. У ньому розповідається про життя королеви Великої Британії Єлизавети II.
У першому і другому сезонах роль Єлизавети зіграла Клер Фой, у третьому і четвертому – Олівія Колман, а у п'ятому і шостому, – Імелда Стонтон. Серіал здобув доволі велику популярність серед глядачів.
"Корона": дивіться трейлер онлайн
"Темні часи"
- Рік: 2017
- Режисер: Джо Райт
Це історія про перші місяці Вінстона Черчилля на посаді прем'єр-міністра Великої Британії, коли розпочалася Друга світова війна. Роль політика виконав Ґері Олдмен, а його дружину на екрані втілила Крістін Скотт Томас.
Уперше стрічку показали у вересні 2017 року на Міжнародному кінофестивалі у Торонто (Канада), в український прокат фільм вийшов у січні 2018 року.
"Темні часи": дивіться трейлер онлайн
"Величне століття: Роксолана"
- Кількість сезонів: 4
- Кількість серій: 139 (в Туреччині), 155 (в Україні)
Події серіалу розгортаються в Османській імперії, коли державою правив султан Сулейман I Пишний. Він закохується в українку Анастасію Лісовську, якій згодом дав ім'я Гюррем. Татари напали на село, де жила дівчина, вбили її батьків і сестру. Головна героїня потрапила у полон, згодом опинилася у палаці Топкапи.
"Величне століття: Роксолана": дивіться анонс онлайн
"Список Шиндлера"
- Рік: 1993
- Режисер: Стівен Спілберг
Це історія про німецького фабриканта Оскара Шиндлера, який під час Другої світової війни врятував понад 1000 євреїв. Головну роль у стрічці зіграв ірландській та англійський актор Ліам Нісон.
"Список Шиндлера": дивіться трейлер онлайн
