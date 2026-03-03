Конечно, немало сюжетных линий и повседневных историй – выдумка, однако главный костяк остается правдой. 24 Канал рекомендует большой список фильмов и сериалов на упомянутую тематику, которые помогут лучше ознакомиться с членами королевской семьи, если не сделали этого до сих пор.
Может заинтересовать Не только "Острые козырьки": какие премьеры на Netflix запланированы на март
"Король говорит", 2010
Рейтинг IMDb: 8,0
В главных ролях: Колин Ферт, Джеффри Раш, Хелена Бонэм Картер
После отречения короля Эдварда VIII его брат Альберт неожиданно становится Георгом VI. Он не чувствовал себя готовым к власти, а его главная проблема – сильное заикание, превращает публичные выступления в настоящее мучение.
На нового монарха ждет немало испытаний, однако кульминацией становится историческое радиообращение короля к британцам в 1939 году – момент, когда он преодолевает собственный страх и находит внутреннюю силу.
"Король говорит": смотрите онлайн трейлер фильма
"Корона", 2016 – 2023 (6 сезонов)
Рейтинг IMDb: 8,6
В главных ролях: Клэр Фой, Оливия Колман, Имельда Стонтон, Мэтт Смит, Джош О'Коннор, Эмма Корин, Элизабет Дебики
Сериал начинается с восхождения молодой Елизаветы II на престол после смерти ее отца, короля Георга VI. Она вынуждена быстро повзрослеть и научиться балансировать между личными чувствами и государственным долгом.
Каждый сезон охватывает отдельный период британской истории – от политических кризисов и смены премьер-министров до семейных драм во дворце. Особое внимание уделяется браку Елизаветы и принца Филиппа, напряженным отношениям с сестрой Маргарет, а затем – драме принца Чарльза и принцессы Дианы.
"Корона": смотрите онлайн трейлер сериала
"Спенсер", 2021
Рейтинг IMDb: 6,5
В главных ролях: Кристен Стюарт
События разворачиваются в течение нескольких рождественских дней в королевской резиденции Сандрингем. Принцесса Диана приезжает на празднование, но ее брак с принцем Чарльзом фактически уже разрушен.
Фильм сделал акцент на внутреннем состоянии Дианы: она чувствует себя одинокой, изолированной и постоянно находится под наблюдением.
"Спенсер": смотрите онлайн трейлер фильма
"Лондонские каникулы", 2015
Рейтинг IMDb: 6,5
В главных ролях: Сара Гадон, Бел Паули
8 мая 1945 года – День победы в Европе. Молодые принцессы Елизавета и Маргарет получают разрешение покинуть дворец и присоединиться к празднованиям в Лондоне.
Ночь превращается в настоящее приключение: сестры теряются в толпе, знакомятся с простыми людьми и даже попадают в забавные и рискованные ситуации.
Для будущей королевы это был первый опыт свободы и возможность увидеть жизнь за пределами протокола.
"Лондонские каникулы": смотрите онлайн трейлер фильма
"Диана: история любви", 2013
Рейтинг IMDb: 5,6
В главных ролях: Наоми Уоттс
Лента сосредотачивается на последних годах жизни Дианы после развода с принцем Чарльзом. Она активно занимается благотворительностью, гуманитарными миссиями и борьбой против мин.
В центре истории – ее роман с пакистанским кардиохирургом Хаснатом Ханом и попытка найти личное счастье вне королевского протокола.
"Диана: история любви": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие фильмы посмотреть с похожей тематикой?
- "Молодая Виктория", 2008. Вокруг будущей правительницы происходило множество политических интриг и авантюр, которые ей нужно было преодолеть. Кроме восхождения на трон королевы Великобритании, лента демонстрирует линию любви с принцем Альбертом.
- "Елизавета", 1998. Историческая драма о королеве Англии – Елизавете I. В фильме рассказывают о ее юности, восхождение на трон и ранний период правления.
- "Еще одна из рода Болейн", 2008. Сестры Анна и Мария Болейн боролись за внимание короля Генриха VIII из династии Тюдоров. Мария – мечтала стать верной женой, а в Анне – скрывалось пламя. Однако только одна из сестер смогла подняться на трон для недолгого правления.