За кулисами идеальной картинки: сериалы и фильмы о королевской семье

Королевская семья в глазах общества всегда выглядит утонченно, что создает образ постоянной идеальности. На тему британской монархии снято уже немало лент, и каждая из них открыла тайны Букингемского дворца.

Конечно, немало сюжетных линий и повседневных историй – выдумка, однако главный костяк остается правдой. 24 Канал рекомендует большой список фильмов и сериалов на упомянутую тематику, которые помогут лучше ознакомиться с членами королевской семьи, если не сделали этого до сих пор.

"Король говорит", 2010

Рейтинг IMDb: 8,0

В главных ролях: Колин Ферт, Джеффри Раш, Хелена Бонэм Картер

После отречения короля Эдварда VIII его брат Альберт неожиданно становится Георгом VI. Он не чувствовал себя готовым к власти, а его главная проблема – сильное заикание, превращает публичные выступления в настоящее мучение.

На нового монарха ждет немало испытаний, однако кульминацией становится историческое радиообращение короля к британцам в 1939 году – момент, когда он преодолевает собственный страх и находит внутреннюю силу.

"Король говорит": смотрите онлайн трейлер фильма

"Корона", 2016 – 2023 (6 сезонов)

Рейтинг IMDb: 8,6

В главных ролях: Клэр Фой, Оливия Колман, Имельда Стонтон, Мэтт Смит, Джош О'Коннор, Эмма Корин, Элизабет Дебики

Сериал начинается с восхождения молодой Елизаветы II на престол после смерти ее отца, короля Георга VI. Она вынуждена быстро повзрослеть и научиться балансировать между личными чувствами и государственным долгом.

Каждый сезон охватывает отдельный период британской истории – от политических кризисов и смены премьер-министров до семейных драм во дворце. Особое внимание уделяется браку Елизаветы и принца Филиппа, напряженным отношениям с сестрой Маргарет, а затем – драме принца Чарльза и принцессы Дианы.

"Корона": смотрите онлайн трейлер сериала

"Спенсер", 2021

Рейтинг IMDb: 6,5

В главных ролях: Кристен Стюарт

События разворачиваются в течение нескольких рождественских дней в королевской резиденции Сандрингем. Принцесса Диана приезжает на празднование, но ее брак с принцем Чарльзом фактически уже разрушен.

Фильм сделал акцент на внутреннем состоянии Дианы: она чувствует себя одинокой, изолированной и постоянно находится под наблюдением.

"Спенсер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Лондонские каникулы", 2015

Рейтинг IMDb: 6,5

В главных ролях: Сара Гадон, Бел Паули

8 мая 1945 года – День победы в Европе. Молодые принцессы Елизавета и Маргарет получают разрешение покинуть дворец и присоединиться к празднованиям в Лондоне.

Ночь превращается в настоящее приключение: сестры теряются в толпе, знакомятся с простыми людьми и даже попадают в забавные и рискованные ситуации.

Для будущей королевы это был первый опыт свободы и возможность увидеть жизнь за пределами протокола.

"Лондонские каникулы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Диана: история любви", 2013

Рейтинг IMDb: 5,6

В главных ролях: Наоми Уоттс

Лента сосредотачивается на последних годах жизни Дианы после развода с принцем Чарльзом. Она активно занимается благотворительностью, гуманитарными миссиями и борьбой против мин.

В центре истории – ее роман с пакистанским кардиохирургом Хаснатом Ханом и попытка найти личное счастье вне королевского протокола.

"Диана: история любви": смотрите онлайн трейлер фильма

