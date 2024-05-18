Когда мотивация на дне: какие фильмы и сериалы о спорте посмотреть

Спортсмены хорошо знают, что такое взлеты и падения, моменты упадка и роста. В этой сфере очень важна уверенность и дух победы. Поэтому фильмы и сериалы о спорте максимально мотивируют.

Уже сегодня вечером, 18 мая, состоится долгожданный поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри. На фоне этого громкого события Кино 24 предлагает посмотреть подборку о лучших мотивационных фильмах и сериалах.

К слову Нокаут от ярких эмоций: 3 лучших фильма о боксерах

"Нокдаун"

В основу фильма заложена реальная история боксера Джеймса Брэддока. Тяжеловес мог покорить мир спорта, но вынужден покинуть это дело. В период Великой депрессии он берется за любую работу, чтобы прокормить семью. Джеймс мечтает вернуться на ринг – однажды ему дают такой шанс.

"Нокдаун": смотрите трейлер онлайн

"Мирный воин"

Фильм-драма рассказывает о Дэне Милмане - талантливом гимнасте колледжа. Он имеет многих друзей по команде, девушек, любит проводить время на вечеринках. Одной из мечт Дэна является выступление на Олимпийских играх. Жизнь парня переворачивается, когда он встречает незнакомца по имени Сократ. Дэн получает серьезную травму и благодаря Сократу и девушке Джой понимает, скольким вещам он должен научиться.

"Мирный воин": смотрите трейлер онлайн

"Цепляясь за лед"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Перспективная фигуристка Кэт получает тяжелую травму и готовится прощаться с карьерой. Ей дают шанс вернуться в спорт в парном катании. Однако партнер Кэт, Джастин, ведет разгульный образ жизни и не обращает внимания на свой талант. Работа вдвоем меняет жизнь обоих фигуристов.

"Цепляясь за лед": смотрите трейлер онлайн

"Хрупкие создания"

Танцовщица Невия достигает своей цели: ее зачисляют в школу в Чикаго, где учатся будущие звезды балета. Она ожидает новые знакомства и светлое будущее, но знакомится с темной стороной балетного мира: конкуренцией, наркотиками, постоянной тревожностью и токсичными учителями. Невии нужно пройти все эти препятствия ради собственных мечтаний.

"Хрупкие создания": смотрите трейлер онлайн