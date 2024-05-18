Уже сьогодні ввечері, 18 травня, відбудеться довгоочікуваний поєдинок Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. На тлі цієї гучної події Кіно 24 пропонує переглянути добірку про найкращі мотиваційні фільми й серіали.
До слова Нокаут від яскравих емоцій: 3 найкращі фільми про боксерів
"Нокдаун"
В основу фільму закладена реальна історія боксера Джеймса Бреддока. Важкоатлет міг підкорити світ спорту, але вимушений покинути цю справу. У період Великої депресії він береться за будь-яку роботу, аби прогодувати сім'ю. Джеймс мріє повернутися на ринг – одного разу йому дають такий шанс.
"Нокдаун": дивіться трейлер онлайн
"Мирний воїн"
Фільм-драма розповідає про Дена Мілмана - талановитого гімнаста колежєу. Він має багатьох друзів по команді, дівчат, любить проводити час на вечірках. Однією з мрій Дена є виступ на Олімпійських іграх. Життя хлопця перевертається, коли він зустрічає незнайомця на ім'я Сократ. Ден отримує серйозну травму і завдяки Сократові й дівчині Джой розуміє, скільком речам він повинен навчитися.
"Мирний воїн": дивіться трейлер онлайн
"Чіпляючись за лід"
Перспективна фігуристка Кет отримує важку травму та готується прощатися з кар'єрою. Їй дають шанс повернутися у спорт у парному катанні. Однак партнер Кет, Джастін, веде розгульний спосіб життя та не зважає на свій талант. Робота удвох змінює життя обох фігуристів.
"Чіпляючись за лід": дивіться трейлер онлайн
"Тендітні створіння"
Танцівниця Невія досягає своєї мети: її зараховують у школу в Чикаго, де навчаються майбутні зірки балету. Вона очікує на нові знайомства та світле майбутнє, але знайомиться з темною стороною балетного світу: конкуренцією, наркотиками, постійною тривожністю та токсичними вчителями. Невії потрібно пройти всі ці перешкоди заради власних мрій.
"Тендітні створіння": дивіться трейлер онлайн