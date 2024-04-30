В материале Кино 24 ищите лучшие экранизации по мотивам популярных и известных книг. Они имеют самые высокие рейтинги по IMDb и высоко оценены кинокритиками.

К слову "Соперники" и не только: 3 высокорейтинговые фильмы, которые передают дух теннисных турниров

"Побег из Шоушенка"

Год: 1994

Рейтинг IMDb: 9.3

Фильм, считающийся лучшим за всю историю кино, создан по повести Стивена Кинга. События разворачиваются в конце 50-х годов прошлого века. Молодой финансист Энди Дюфрейн садится в тюрьму за двойное убийство, но свою вину он не признает.

"Побег из Шоушенка": смотрите трейлер онлайн

Энди отбывает заключение в Шоушенке, из которого никому еще не удавалось сбежать. Мужчине приходится столкнуться со всеми суровыми реалиями тюремного мира, но он не теряет надежду. Со временем Энди находит себе друга, с которым мечтает о наступлении справедливости.

"Зеленая миля"

Год: 1999

Рейтинг IMDb: 8.6

И еще одна драма по мотивам одноименного романа Стивена Кинга получила несколько кинопремий и более двух десятков номинаций.

"Зеленая миля": смотрите трейлер онлайн

Мистический фильм рассказывает об узнике Джоне Коффи и начальнике тюремного блока Поле. Мужчина понимает, что очередной преступник на самом деле является добрым и человечным человеком. Кроме того, он обладает удивительным даром. Важно заметить, что в фильме есть несколько отличий от книги, а также отсутствуют определенные сюжетные линии.

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"Рассказ служанки"

Год: 2017

Рейтинг IMDb: 8.4

В подборку лучших экранизаций также попал сериал, созданный по легендарной антиутопии Маргарет Этвуд. Сюжет разворачивается в будущем, в вымышленной тоталитарной республике Галаад, расположенной на территории современных США.

"Рассказ служанки": смотрите видео онлайн

Здесь только одна из ста женщин может родить здорового ребенка, поэтому их собирают в специальные лагеря. Фертильных женщин и девушек готовят к одной цели – зачать и родить ребенка для офицеров, жены которых этого сделать не способны.

"Парк Юрского периода"

Год: 1993

Рейтинг IMDb: 8.2

Стивен Спилберг снял научно-фантастический фильм по мотивам одноименного романа Майкла Крайтона. Лента рассказывает о вымышленном острове, где создали парк развлечений с живыми динозаврами. Их вывели с помощью клонирования.

"Парк Юрского периода": смотрите видео онлайн

Владелец заведения решает пригласить группу ученых для тестовой экскурсии. Диверсия одного из работников приводит к неожиданному: динозавры вырываются на волю, а люди пытаются сбежать с острова.

"Как приручить дракона"

Год: 2010

Рейтинг IMDb: 8.1

Всеми любимый анимационный фильм снятый по мотивам серии книг британской писательницы Крессиды Ковелл. История рассказывает об острове Олух, который населяют викинги. Это могло бы быть прекрасное место, если бы не драконы, постоянно забирающие еду у жителей.

"Как приручить дракона": смотрите трейлер онлайн

Вождь викингов самостоятельно воспитывает несмелого и слабого сына, который не способен себя защитить. В одну из ночей, когда на деревню снова нападают крылатые создания, мальчик впервые попадает в дракона – Ночную ярость. Когда на следующее утро он отправляется на его поиски, то не убивает существо, а укрощает его.