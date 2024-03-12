В этом году, талантливый актер получил Оскар в номинации "Лучший актер". Кино 24 вспомнит 5 самых интересных работ Киллиана Мерфи.

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"28 дней спустя", 2002

Постапокалиптический фильм ужасов Дэнни Бойла рассказывает о распаде общества после того, как случайно произошла вспышка инфекционного вируса. События киноленты фокусируются на борьбе тех четырех, выживших.

Основная их цель – справиться с разрушением жизни, которую они когда-то знали, избегая зараженных вирусом.

К слову, роль в этом фильме это первая большая роль Киллиана Мерфи. Его герой – Джим, который проснулся от комы в больнице, а вокруг него – опасный мир зомби-апокалипсиса, в котором парень не понимает, как жить.

"28 дней спустя": смотрите онлайн трейлер фильма

"Завтрак на Плутоне", 2005

В центре сюжета фильма "Завтрак на Плутоне" история жизни молодого ирландского трансгендера Патрика "Китен" Брадена. Патрик родился в маленьком ирландском городке.

Когда он повзрослел, то больше всего хотел найти свою настоящую мать, которая проживает в Лондоне. Однако путешествие к сердцу Британии оказывается длительным и полным приключений.

"Завтрак на Плутоне": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бэтмен: Начало", 2005

В центре сюжета история Брюса Уэйна, который в юном возрасте стал сиротой, который был свидетелем убийства своих родителей. У парня осталось многомиллионное наследство, однако это его не сильно волнует. Гораздо больше его интересовала справедливость, а точнее ее отсутствие. Ведь его родителей убили преступники.

Юный Брюс отправляется в странствия по миру в поисках средств борьбы с несправедливостью, а когда возвращается в родной Готэм, то представляет криминальному миру города свое "альтер эго" – Бэтмена, тайного мстителя в маске.

"Бэтмен: Начало": смотрите онлайн трейлер фильма

"Начало", 2010

История фантастического боевика "Начало" рассказывает о ворах, однако необычных.

По сюжету, главный герой – эксперт по проникновению в человеческие сны Дом Кобб. Он и его специально обученные помощники зарабатывают тем, что проникают в сны людей и воруют оттуда ценную информацию. Однажды Кобб получает довольно неординарный заказ. Речь идет о том, что ему нужно не украсть, а наоборот – внедрить новую идею в подсознание человека.

Доминик не слишком хотел браться за это дело, однако заказчик в обмен предлагает возможность вернуться домой. Так, заручившись поддержкой профессионалов этого дела, Кобб начинает разрабатывать план как все провернуть.

"Начало": смотрите онлайн трейлер фильма

"Острые козырьки", 2013

Трудно найти человека, который хотя бы раз не слышал об этом сериале.

Это отличная криминальная драма о противостоянии британских банд в первой половине ХХ века, в частности история банды "Острые козырьки".

События сериала разворачиваются после завершения Первой мировой войны. Так, в Бирмингем возвращаются ветераны мировой войны с совершенно разными мыслями о своем будущем. В семье Шелби, которая очень давно промышляла бандитизмом на улицах города и известна под названием "Острые Картузы" появляется новый лидер.

Так, ним стал ветеран войны Томас Шелби. Он обладает острым умом, изобретательностью. Томас хитрее не только своих братьев, но и конкурентов в криминальном мире. Поэтому, по сюжету, Томас начинает войну за господство своей семьи в городе, а может и не только.

"Острые козырьки": смотрите онлайн трейлер сериала

Работы Киллиана Мерфи всегда интересные, эмоциональные и запоминаются надолго. Поэтому зовите друзей и смотрите фильмы, в которых сыграл талантливый оскароносный актер.