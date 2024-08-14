На одном дыхании: 5 полицейских детективов, которые стоят просмотра

Полицейское кино было актуально всегда. Оно погружает нас в мир преступлений, интриг и неожиданных развязок, заставляя каждого вместе с главными героями искать истину.

На этой неделе в прокат выходит новый французский детектив из официальной Каннской программы и именно в этом жанре – "Ночь на 12-е". Если вы любите кино, где расследуют запутанное убийство или полицейские должны бороться со злом – эта подборка от Кино 24 именно для вас.

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"Ночь на 12-е"

: Доминик Молль

Ночью 12-го числа происходит убийство молодой женщины. Это нераскрытое дело преследует Йогана - детектива, который так и не поймал жестокого убийцу. В попытках распутать преступление, он тщательно исследует жизнь жертвы и ее отношения. Скоро мужчина осознает, что стал одержим делом, которое превратилось в личный вызов.

"Ночь на 12-е": смотрите трейлер онлайн

"Афина"

: Ромен Гаврас

В начале фильма парень алжирского происхождения сообщает в полицейском участке, что его младший брат, которому было всего 13 лет, погиб в результате жестокости полиции. Он призывает к спокойствию. Но прежде чем мы это осознаем, кто-то бросает коктейль Молотова в в помещение участка, что запускает череду событий, которые надвигают гражданскую войну.

"Афина": смотрите трейлер онлайн

"Круто сваренные"

: Джон Ву

Мафиози контрабандой везут оружие в Гонконг. Полиция организовывает рейд в чайной, где детектив теряет своего партнера. Тем временем два главных контрабандиста по оружию ведут войну за территорию. Детектив, опираясь на информаторов, все ближе и ближе подходит к лидерам, но должен побороть своего внутреннего ребенка, который всего боится.

"Круто сваренные": смотрите трейлер онлайн



"Фарго"

: Джоэль Коэн

Знаковая черная комедия братьев Коэнов – это история эффектно спланированного преступления, которое вдруг снежным комом катится ко всем чертям. Лента стала прорывом в актерской карьере Фрэнсис Макдорманд. За роль беременной следовательницы, которая берется расследовать кровавые убийства в тихом городке, она получила свою первую премию "Оскар".

"Фарго": смотрите трейлер онлайн

"Реальный детектив"

Конечно, куда же без этого сериала. Действие первого сезона происходит в нескольких временных периодах – 1995, 2002 и 2012 годах. В 1995 году два детектива штата полиции Луизиана расследуют убийство проститутки.

Спустя 17 лет детективы возвращаются к расследованию нескольких похожих преступлений, в которых замешаны темы философского пессимизма, маскулинности и христианства.

"Реальный детектив": смотрите трейлер онлайн

Усаживайтесь поудобнее дома или в залах кинотеатрах! Ведь эти фильмы и сериалы подарят незабываемые эмоции.