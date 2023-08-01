От безумных комедий до глубоких драм – Дженнифер Энистон заслуженно занимает свое особое место среди талантливых актеров мировой киноиндустрии. Какие фильмы с актрисой стоит посмотреть в первую очередь – рассказываем в нашей подборке. Хорошего вечернего киносеанса!

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Фильмы из Дженнифер Энистон, которые должен увидеть каждый

"Брюс Всемогущий", 2003 год

По сюжету американский журналист то и делает, что обвиняет во всем Бога. Однажды Всевышний решает уйти на отдых и передает свои силы Брюсу. Но из этого ничего серьезного не вышло, ведь главную роль сыграл Джим Кэрри. От его мимики сложно сдержать смех!

"Брюс Всемогущий": смотрите трейлер

"Мы – Миллеры", 2013 год

Дэвид Берк занимается продажей наркотиков. Его руководители поручили ему перевозку двух тонн марихуаны из Мексики в Колорадо, и он рискует своей жизнью, чтобы успешно выполнить эту задачу. Однако у Дэвида есть свой план – он создает фальшивую семью, в которую входят стриптизерша, бездомный мальчик и уличная хулиганка. Вместе они отправляются в путешествие на семейном фургоне и сталкиваются с бандой гангстеров.

"Мы – Миллеры": смотрите трейлер

"Несносные боссы", 2011 год

Фильм рассказывает о трех неразлучных друзьях, главных героях, находящихся в сложном положении. Они чувствуют, что их жизнь превратилась в настоящую муку, и все их проблемы – с работы, а точнее от их бессердечных начальников, которые уничтожают их надежды и мечты.

"Несносные боссы": смотрите трейлер

"Жена напрокат", 2011 год

По сюжету Дэнни встретил молодую красавицу Палмер. После прекрасной ночи вместе девушка находит в его кармане обручальное кольцо, которое мужчина использует для пикапа. Всем он рассказывает о несчастливом браке и жене-монстре, вызывая соболезнования. Поэтому теперь, чтобы удержать Палмера, Дэнни должна найти женщину, которая сыграет его бывшую жену.

"Жена напрокат": смотрите трейлер

"Марли и я", 2008 год

В комедии "Марли и я" главная героиня – талантливая и успешная журналистка. С мужем Джоном у нее полная гармония, пока разговор не заходит о детях. Чтобы проверить, готовы ли они к пополнению в семье, пара заводит себе собаку Марли. Казалось бы, ничто не предвещало беды.

"Марли и я": смотрите трейлер

"Загадочное убийство", 2019 год

В центре истории – Дженнифер и Адам – супруги, отправившиеся в Европу в романтическое путешествие. В пути они познакомились с денежным мужчиной, который сразу приглашает их провести вместе время на частной яхте пожилого богача. Однако все окажется не так просто и безоблачно, как они себе представляли. Во время отдыха миллиардера-хозяина убивают. Первыми подозреваемыми для полиции становятся малознакомые ему Ник и Одри, которых сыграли голливудские актеры.

"Загадочное убийство": смотрите трейлер

"Несносные леди", 2016 год

Сэнди счастливо разводится, пока не узнает, что ее бывший муж сбежал с младшей женщиной. Она учится бороться с тяжелыми переменами в жизни, учитывая, что у ее двух сыновей теперь есть мачеха. Миранда, которую сыграла Джулия Робертс, не имеет детей и сосредотачивается только на своей карьере актрисы. Сестры Джесси и Габи получают сюрприз от матери, которая не рада узнать, что Габи – лесбиянка, а Джесси замужем за мужем, которого родители не "воспринимают". Кристин наслаждается жизнью новоиспеченной матери, но чувствует давление своего парня выйти замуж.

"Несносные леди": смотрите трейлер