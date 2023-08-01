Від шалених комедій до глибоких драм – Дженніфер Еністон заслужено займає своє особливе місце серед талановитих акторів світової кіноіндустрії. Які фільми з актрисою варто подивитися насамперед – розповідаємо у нашій добірці. Гарного вечірнього кіносеансу!

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Фільми з Дженніфер Еністон, які має побачити кожен

"Брюс Всемогутній", 2003 рік

За сюжетом, американський журналіст те і робить, що звинувачує у всьому Бога. Одного разу Всевишній вирішує піти на відпочинок та передає свої сили Брюсу. Але з цього нічого серйозного не вийшло, адже головну роль зіграв Джим Керрі. Від його міміки складно стримати сміх!

"Брюс Всемогутній": дивіться трейлер

"Ми – Міллери", 2013 рік

Девід Берк займається продажем наркотиків. Його керівники доручили йому перевезення двох тонн марихуани з Мексики до Колорадо, і він ризикує своїм життям, щоб успішно виконати це завдання. Однак Девід має свій план – він створює фальшиву родину, в яку входять стриптизерка, бездомний хлопчик та вулична хуліганка. Разом вони вирушають у подорож на сімейному фургоні й стикаються з бандою гангстерів.

"Ми – Міллери": дивіться трейлер

"Нестерпні боси", 2011 рік

Фільм розповідає про трьох нерозлучних друзів, головних героїв, які перебувають в складному становищі. Вони відчувають, що їхнє життя перетворилося на справжню муку, і всі їхні проблеми – з роботи, а точніше, від їхніх безсердечних начальників, які знищують їхні сподівання та мрії.

"Нестерпні боси": дивіться трейлер

"Дружина напрокат", 2011 рік

За сюжетом, Денні зустрів молоду красуню Палмер. Після чудової ночі разом дівчина знаходить у його кишені обручку, яку чоловік використовує для пікапа. Усім він розповідає про нещасливий шлюб та дружину-монстра, викликаючи співчуття. Тому тепер, щоб втримати Палмер, Денні має знайти жінку, яка зіграє його колишню дружину.

"Дружина напрокат": дивіться трейлер

"Марлі та я", 2008 рік

У комедії "Марлі та я" головна героїня – талановита та успішна журналістка. З чоловіком Джоном у неї повна гармонія, поки розмова не заходить про дітей. Щоб перевірити, чи вони готові до поповнення в сім'ї, пара заводить собі собаку Марлі. Здавалось би, ніщо не віщувало біди.

"Марлі та я": дивіться трейлер

"Загадкове вбивство", 2019 рік

У центрі історії – Дженніфер і Адам – подружжя, яке відправилося у Європу в романтичну подорож. У дорозі вони познайомилися з грошовитим чоловіком, який одразу запрошує їх провести разом час на приватній яхті літнього багача. Однак все виявиться не так просто і безхмарно, як вони собі уявляли. Під час відпочинку мільярдера-господаря вбивають. Першими підозрюваними для поліції стають малознайомі йому Нік та Одрі, яких зіграли голлівудські актори.

"Загадкове вбивство": дивіться трейлер

"Нестерпні леді", 2016 рік

Сенді щасливо розлучається, поки не дізнається, що її колишній чоловік втік з молодшою жінкою. Вона вчиться боротися зі важкими змінами в житті, зважаючи, що у її двох синів тепер є мачуха. Міранда, яку зіграла Джулія Робертс, не має дітей і зосереджується лише на своїй кар'єрі акторки. Сестри Джессі й Габі отримують сюрприз від матері, яка не рада дізнатися, що Габі – лесбіянка, а Джессі одружена з чоловіком, якого батьки не "сприймають". Крістін насолоджується життям новоспеченої матері, але відчуває тиск свого хлопця вийти заміж.

"Нестерпні леді": дивіться трейлер