По случаю дня рождения звезды, 24 Канал упомянет о 5 лучших фильмах с ее участием. Хорошего просмотра!

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5 лучших фильмов из Дженнифер Лоуренс

"Американская афера", 2013 год

Фильм, получивший 10 номинаций на Оскар, рассказывает важную и увлекательную историю. Для раскрытия масштабной сети краж, в том числе чрезвычайно ценных или даже исторически важных объектов, ФБР решает использовать своих агентов в качестве преступников. История основывается на реальных событиях, которые разворачивались в течение 1970 – 1980-х годов, когда ФБР совершало важную операцию. В центре сделки становится бизнесмен Ирвинг Розенфельд, склонный к мошенничеству, попадающему в поле зрения агента ФБР под именем Ричи ДиМазо.

"Американская афера": смотрите трейлер



"Джой", 2015 год

Фильм "Джой" был снят на основе реальной истории одинокой матери Джой Мангано, создавшей революционную швабру с автоматическим отжимом. Главный упор в фильме уделяется непростому пути Джой в бизнесе. Режиссером и автором сценария для этого интересного проекта стал Джордж Рассел. Но, безусловно, одной из главных сильных сторон фильма является отличная актерская игра Дженнифер Лоуренс. Интересной деталью является то, что Мангано придумала свою изобретательную швабру в 1990 году, в тот же год, когда родилась актриса, воплотившая в дальнейшем ее образ на экране.

"Джой": смотрите трейлер



"Красный воробей", 2018 год

Чтобы обеспечить матери лучшее лечение, Доминице предложили соглашение: она поступит в тайную школу "Воробцы", а соответственно ее мать получит лучшего врача. Воробьи – это учебное заведение для особых молодых людей, которые предназначаются в дальнейшем для манипуляций и соблазнов противников. Однако методы обучения там оказываются жестокими, садистскими и унизительными.

Доминика не только успешно проходит этот испытательный путь, но также становится одной из величайших выпускниц "Воробцов". Она получает задачу использовать агента ЦРУ Натаниэля Нэша, чтобы раскрыть его как шпиона в России. Однако между ними возникают сложные эмоциональные связи, а Доминика стремится отомстить тем, кто сделал ее марионеткой, вне зависимости от последствий.

"Красный воробей": смотрите трейлер



"Не смотри вверх", 2021 год

Сюжет фильма разворачивается вокруг двух астрономов, воплощенных Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. В ходе своих исследований они попадают на тревожную новость: к Земле приближается комета, угрожающая всей планете. Чувствуя ответственность, они пытаются быстро рассказать об этой угрозе, однако их высказывания вызывают лишь насмешки и уныние со стороны ученых и общественности. Более того, их даже пытаются задержать под обвинением в распространении невероятной информации. Несмотря на эти трудности, наши герои не сдаются и продолжают борьбу за то, чтобы рассказать миру о грядущей опасности.

"Не смотри вверх": смотрите трейлер

"Без обид", 2023 год

После конфискации своего автомобиля, Мэдди, которая работала водителем Uber, принимает решение приложить все усилия, чтобы найти новую работу. Это необходимо, чтобы спасти свой дом, также находится под угрозой. Среди безграничного количества вакансий она встречает интересное предложение: богатые родители неуверенного подростка ищут Медди для того, чтобы она проводила время с их сыном и помогала ему стать более коммуникабельным и раскрепощенным в общении с девушками. Однако установить связь с парнем оказывается сложнее, чем казалось на первый взгляд.

"Без обид": смотрите трейлер