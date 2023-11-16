3 фильма с Энн Хэтэуэй, которые точно вам понравятся

Оскароносная актриса Энн Хэтэуэй является любимицей миллионов зрителей в разных уголках мира. Она поражает харизмой и талантом, с легкостью справляется как с драматическими, так и комедийными ролями.

24 Канал предлагает посмотреть сразу три фильма из Хэтэуэй, которые отвлекут от повседневной рутины. Впереди выходные и сохраните себе эти ленты, чтобы насладиться просмотром в уютной атмосфере.

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"Стажер"

Рейтинг IMDb: 7.1

Год: 2015

Жанр: комедия, мелодрама

Открывает нашу подборку фильм, в котором Энн Хэтэуэй сыграла с легендарным Робертом Де Ниро.

По сюжету 70-летний вдовец Бен Виттакер не может найти себе занятия после выхода на пенсию. Он кардинально меняет свою жизнь, устраиваясь работать на модный сайт, которым руководит Жюли Остин. Жизненный опыт и сообразительность помогают мужчине не только быстро освоиться в коллективе, но и дать несколько советов молодым коллегам. Также Бен становится настоящим спасителем для Жюли в нелегкий период жизни.

"Стажер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мошенники"

Рейтинг IMDb: 5.4

Год: 2019

Жанр: комедия, криминал

Этот римейк комедии 1988 года "Отчаянные мошенники" точно украсит пасмурный осенний вечер. Вместе с Энн Хэтэуэй на экране предстает харизматичная Ребел Уилсон, поэтому этот тандем точно украдет ваше сердце.

По сюжету, каждая из этих двух ярких женщин зарабатывает на жизнь, обманывая богатых мужчин. Лонни, которая еще не добилась желаемого успеха в этом деле, просит свою "коллегу" научить ее своим секретам. Теперь две настойчивые леди работают с двойной силой.

"Мошенники": смотрите онлайн трейлер фильма

"Море соблазна"

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Рейтинг IMDb: 5.4

Год: 2019

Жанр: детектив, драма, триллер, фантастика

В следующей ленте очаровательным партнером Хэтэуэй в кадре станет неповторимый Мэттью МакКонахи. Он сыграл капитана рыболовного судна Бейкера Дилла, ведущего тихую жизнь на тропическом острове. Всю жизнь мужчина влюблен в Карен, однако она вышла замуж за миллиардера и живет в вилле в Майами. Неожиданно женщина снова появляется в его жизни и молит о защите.

"Море соблазна": смотрите онлайн трейлер фильма