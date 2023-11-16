24 Канал пропонує подивитися одразу три фільми з Гетевей, які відволічуть від повсякденної рутини. Попереду вихідні, тож збережіть собі ці стрічки, щоб насолодитися переглядом у затишній атмосфері.

Цікаво Щоб посміятись і поплакати: 4 круті фільми та серіали про футбольних фанатів

"Стажер"

Рейтинг IMDb: 7.1

Рік: 2015

Жанр: комедія, мелодрама

Відкриває нашу добірку фільм, у якому Енн Гетевей зіграла з легендарним Робертом Де Ніро.

За сюжетом, 70-річний вдівець Бен Віттакер не може знайти собі заняття після виходу на пенсію. Він кардинально змінює своє життя, влаштовуючись працювати на модний сайт, яким керує Жюлі Остін. Життєвий досвід та кмітливість допомагають чоловікові не лише швидко освоїтись в колективі, але й дати кілька слушних порад молодим колегам. Також Бен стає справжнім рятівником для Жулі у нелегкий період її життя.

"Стажер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шахрайки"

Рейтинг IMDb: 5.4

Рік: 2019

Жанр: комедія, кримінал

Цей рімейк комедії 1988 року "Відчайдушні шахраї" точно прикрасить похмурий осінній вечір. Разом з Енн Гетевей на екрані постає харизматична Ребел Вілсон, тож цей тандем точно вкраде ваше серце.

За сюжетом, кожна з цих двох яскравих жінок заробляє на життя, ошукуючи багатих чоловіків. Лонні, яка ще не досягнула бажаного успіху у цій справі, просить свою "колегу" навчити її своїх секретів. Тож тепер дві наполегливі леді працюють з подвійною силою.

"Шахрайки": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Море спокуси"

Рейтинг IMDb: 5.4

Рік: 2019

Жанр: детектив, драма, трилер, фантастика

У наступній стрічці чарівним партнером Геневей у кадрі стане неповторний Меттью МакКонахі. Він зіграв капітана рибальського судна Бейкера Ділла, який веде тихе життя на тропічному острові. Все життя чоловік закоханий у Карен, однак вона вийшла заміж за мільярдера та живе у віллі в Маямі. Несподівано жінка знову з'являється у його житті та благає про захист.

"Море спокуси": дивіться онлайн трейлер фільму