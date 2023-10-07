Предлагаем организовать сегодня домашний кинотеатр и просмотреть 4 самых знаковых фильма, в которых появлялась оскароносная Кейт Уинслет. Новая подборка для осеннего выходного – далее на сайте 24 Канала.

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"Титаник"

Год: 1997

Жанр: драма, мелодрама

Страна: США

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Рейтинг IMDb: 7,8

Роль Кейт: Роуз

В этой культовой ленте от режиссера Джеймса Кэмерон Кейт Уинслет сыграла одну из главных ролей – аристократки Роуз. Она была одной из пассажиров первого и последнего рейса крупнейшего корабля в мире. Именно на палубе "Титаника" состоялась судьбоносная встреча Роуз с начинающим художником Джеком, которого сыграл Леонардо Ди Каприо. Роуз должна была выйти замуж по расчету, однако Джек показал ей настоящую любовь и свободу. Те несколько дней, которые провели влюбленные вместе, были сказочными. Пока лайнер не столкнулся с айсбергом.

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"Вечное сияние чистого разума"

Год: 2004

Жанр: драма, фантастика

Страна: США

Режиссер: Мишель Гондри

Рейтинг IMDb: 8,3

Роль Кейт: Клементина

Это еще одна история о большой любви в фильмографии Кейт Уинслет, где она сыграла главную героиню Клементину. По сюжету, мечтательный Джоэл в День святого Валентина признается Клементине в любви, а она решает стереть его из своей памяти с помощью современных технологий. Девушка не помнит ничего из их прошлой жизни, поэтому Джоэл хочет, чтобы с ним было так же. Но происходит неожиданное – чем меньше мужчина помнит, тем сильнее он любит и не может забыть любимую.

"Вечное сияние чистого ума": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отдых по обмену"

Год: 2006

Жанр: комедия

Страна: США

Режиссер: Нэнси Майерс

Рейтинг IMDb: 6,9

Роль Кейт: Айрис

В этой новогодне романтической комедии американка и англичанка ссорятся со своими женихами и впадают в депрессию. Они случайно знакомятся в интернете и решают сменить среду – поменяться домами на новогодние каникулы. С этого и начинаются их зимние приключения.

"Отдых по обмену": смотрите онлайн трейлер фильма

"Чтец"

Год: 2008

Жанр: драма, мелодрама

Страна: США

Режиссер: Стивен Далдри

Рейтинг IMDb: 7,6

Роль Кейт: Анна Шмиц

В этой исторической драме Кейт сыграла роль кондуктора в трамвае – Анны Шмиц. События разворачиваются в послевоенной Германии. 36-летняя Анна спасла 15-летнего Микаэля, который был тяжело больным. Между юношей и взрослой женщиной загорается страстная связь, однако впоследствии Анна бесследно исчезает. Они встречаются снова спустя восемь лет в процессе над нацистами. Тогда Микаэль является студентом-юристом, а его возлюбленная оказалась на скамье подсудимых, поскольку являлась участницей ликвидации заключенных евреев из концлагеря Освенцим.

"Чтец": смотрите онлайн трейлер фильма