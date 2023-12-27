Выбирайте фильм из наиболее понравившегося вам списка и наслаждайтесь просмотром в компании близких людей.

Советуем Зимняя доза адреналина: 4 фильма о лыжном спорте

Лучшие фильмы из Тимоти Шаламе

"Красивый мальчик"

Дэвид Шефф переживает трагедию: его любимый и волшебный сын Ник стал зависим от наркотиков. Откуда возникла эта разрушительная привычка? Ник произрастает в объятиях любящей семьи и успешно учится. Развод его родителей прошел мирно, и он с удовольствием общается с матерью, проживающей в Лос-Анджелесе.

В своих попытках найти ответы Дэвид вспоминает о том, каким был его сын в детстве – умным и привлекательным мальчиком.

"Хороший мальчик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Маленькие женщины"

Четыре очаровательных и совершенно отличных друг от друга сестры: Мэг, Эмми, Бет и Джо. Одна из них мечтает об актерской карьере в театре, другая отдана искусству живописи, третья – влюблена в музыку. Однако наиболее определяющим среди них является Джо. Она отказывается следовать стереотипам, приписывающим женщинам: замужество и постоянное пребывание рядом со своим мужем.

К сожалению, в те времена (Гражданская война в США) женщинам почти не уделялось внимания, и добиться успеха самостоятельно было очень тяжело. Однако Джо поставила перед собой задачу – прославить свои пьесы на больших театральных сценах, несмотря на то, что она женщина.

"Маленькие женщины": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дюна"

Пол Атрид – блестящий и одаренный юноша, которого ожидают большие достижения, но получить их ему будет непросто. Он отправляется на самую опасную планету во Вселенной, чтобы спасти будущее своей семьи и своего народа. Ведь враждебные силы вступают в конфликт из-за самого ценного и редкого ресурса – вещества, которое может раскрыть наибольший потенциал человечества. Выживут только те, кто сможет победить свои страхи.

"Дюна": смотрите онлайн трейлер фильма

"Назови меня своим именем"

История неожиданной любви, расцветающей между подростком и 24-летним гостем, посетившим особняк его родителей на итальянской Ривьере. В течение нескольких напряженных недель неумолимый, но обреченный поток настойчивых идей, восторгов и желаний неуклонно усиливает их страсть, доводя до предела отчаяния и одновременного страха перед невозможностью одного: полной близости.

"Назови меня своим именем": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дождливый день в Нью-Йорке"

Гэтсби и Эшли любят друг друга. Но это почти единственная вещь, соединяющая их. Всю жизнь парень прожил в состоятельной семье на Мангеттене, в то время как девушка вырастала в небольшом городке штата Аризона. Однако у Эшли появляется возможность посетить любимый город своего любимого – она получает шанс провести интервью с известным режиссером Роландом Полларом.

С этого момента жизнь обоих меняется – девушка углубляется в мир кино, проводит время со знаменитостями и забывает о своем парне. А Гэтсби снова встречается со старыми друзьями и переживает из-за поведения своей возлюбленной. И все это происходит на фоне дождливых выходных в Нью-Йорке.

"Дождливый день в Нью-Йорке": смотрите онлайн трейлер фильма