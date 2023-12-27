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"Гарний хлопчик"

Девід Шефф переживає трагедію: його коханий і чарівний син Нік став залежним від наркотиків. Звідки виникла ця руйнівна звичка? Нік виростає в обіймах люблячої родини та успішно навчається. Розлучення його батьків минуло мирно, і він із задоволенням спілкується з матір'ю, яка проживає в Лос-Анджелесі.

У своїх спробах знайти відповіді Девід згадує про те, яким був його син у дитинстві – розумним та привабливим хлопчиком.

"Гарний хлопчик": дивіться онлайн трейлер фільму

"Маленькі жінки"

Чотири чарівні та абсолютно відмінні одна від одної сестри: Мег, Еммі, Бет і Джо. Одна з них мріє про акторську кар'єру в театрі, інша віддана мистецтву живопису, третя – закохана у музику. Проте найбільш визначальною серед них є Джо. Вона відмовляється слідувати стереотипам, які приписують жінкам: заміжжя та постійне перебування поруч зі своїм чоловіком.

На жаль, у ті часи (Громадянська війна в США) жінкам майже не приділяли уваги, і досягти успіху самостійно було дуже важко. Однак Джо поставила перед собою завдання – прославити свої п'єси на великих театральних сценах, попри те, що вона є жінкою.

"Маленькі жінки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дюна"

Пол Атрід – блискучий та обдарований юнак, якого очікують великі досягнення, але здобути їх йому буде непросто. Він вирушає на найнебезпечнішу планету у Всесвіті, щоб врятувати майбутнє своєї родини та свого народу. Адже ворожі сили вступають у конфлікт через найцінніший і найрідкісніший ресурс – речовину, яка може розкрити найбільший потенціал людства. Виживуть лише ті, хто зможе перемогти власні страхи.

"Дюна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Назви мене своїм ім'ям"

Історія несподіваного кохання, що розквітає між підлітком і 24-річним гостем, що завітав до особняка його батьків на італійській Рів'єрі. Протягом кількох напружених тижнів невблаганний, але приречений потік настійливих ідей, захоплення і бажань неухильно підсилює їхню пристрасть, доводячи до межі відчаю й одночасного страху перед неможливістю лише одного: повної близькості.

"Назви мене своїм ім'ям": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дощовий день в Нью-Йорку"

Гетсбі та Ешлі кохають один одного. Але це майже єдина річ, що з'єднує їх. Все життя хлопець прожив у заможній сім'ї на Мангеттені, тоді як дівчина виростала в невеликому містечку штату Аризона. Проте в Ешлі з'являється можливість відвідати улюблене місто свого коханого – вона отримує шанс провести інтерв'ю з відомим режисером Роландом Полларом.

З цього моменту життя обох змінюється – дівчина поглиблюється у світ кіно, проводить час зі знаменитостями та забуває про свого хлопця. А Гетсбі знову зустрічається зі старими друзями та переживає через поведінку своєї коханої. І це все відбувається на тлі дощових вихідних у Нью-Йорку.

"Дощовий день в Нью-Йорку": дивіться онлайн трейлер фільму