Ряд кинозвезд исполнили в ленте роли самих себя. Среди них легенда французского кино Катрин Денев и их с Мастроянни дочь Кьяра ("Все песни только о любви", "Нигде"). 24 канал и дистрибьютор "Артхаус Трафик" выбрали 5 лучших фильмов с Денев, которые советует пересмотреть.

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"Мой Марчелло", реж. Кристоф Оноре

По сюжету, дочь кинозвезд Марчелло Мастроянни и Катрин Денев, актриса Кьяра, устала от сравнений с родителями. После требования на очередных пробах сыграть "как Мастроянни", она решает перевоплотиться в своего покойного отца буквально.

Женщина настолько убедительна в этом образе, что к ней начинают обращаться "Марчелло". Одних это возмущает, других восхищает, а третьи и вовсе начинают верить в воскрешение легенды. Денев исполнила роль самой себя, поэтому перевоплощаться ей не требовалось. Лента содержит много семейных секретов семьи легенд итальянского и французского кино и тепла к мужу актрисы Марчелло.

"Мой Марчелло": смотрите онлайн трейлер фильма

"Шербурские зонтики", реж. Жак Деми

Классический мюзикл, получивший "Золотую пальмовую ветвь" 17-го Каннского кинофестиваля и номинации на Оскар в пяти категориях.

В центре мелодрамы 16-летняя Женевьева и 20-летний Гай – очень влюбленные молодые люди. Ее добрая мать, которая держит магазин зонтиков, не хочет слышать о ее женитьбе, особенно потому, что Гаю еще предстоит отслужить в армии. Женевьева остается с разбитым сердцем, когда ее возлюбленный отправляется на службу в армию в колониальный Алжир. Ее мать решает эту ситуацию знакомством дочери с добрым торговцем бриллиантами Роландом Кассардлм, который помогал семье в прошлом.

"Шербурские зонтики": смотрите онлайн трейлер фильма

"Восемь женщин", реж. Франсуа Озон

События французской комедии разворачиваются в одиноком поместье среди снегов. В канун Рождества восемь женщин собираются в этом доме. Но празднование отменено – всеми обожаемый хозяин найден мертвым. Влиятельная жена владельца поместья, его старая сестра, свояченица, две красавицы-дочери, несчастная теща, дерзкая горничная или покорная кухарка – восемь женщин будут пытаться выяснить, кто из них убийца.

"Восемь женщин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дневная красавица", реж. Луис Бунюэль

Главная героиня фильма главного сюрреалиста в истории кино – Северин – красивая молодая женщина, замужем за врачом. Она очень любит своего мужа, но не может заставить себя быть физически близкой с ним. Вместо этого она отдается ярким, странным, эротическим фантазиям, чтобы развлечь свои сексуальные желания. Впоследствии она становится проституткой, работая в публичном доме днем, оставаясь целомудренной в браке ночью.

"Дневная красавица": смотрите онлайн трейлер фильма

"Первая леди", реж. Леа Доменаш

В фильме рассказывается о Бернадетт Ширак во время двух президентских мандатов ее мужа Жака Ширака (Мишель Вьюермоз), то есть с 1995 года до избрания Николя Саркози в 2007 году.

"Первая леди": смотрите онлайн трейлер фильма

Прибыв в Елисейский дворец, Бернадетт ожидает, что наконец получит то место, на которое заслуживает, ведь она всегда работала в тени своего мужа, чтобы сделать его президентом. Отброшенная в сторону как слишком старомодная, Бернадетт решает отомстить, став крупной медийной фигурой.