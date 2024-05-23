В этот день важно напомнить себе о тех, кто готов отдать свою жизнь за нас. Поэтому Кино 24 подготовили для вас подборку фильмов, которые точно должен увидеть каждый украинец.

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"Киборги"

Эта военно-историческая драма от режиссера Ахтема Сеитаблаева глубоко коренится в реальных событиях и описывает борьбу украинских воинов за Донецкий аэропорт в сентябре 2014 года.

В центре сюжета – образы, воссозданные на основе реальных жизненных историй людей, которые продержались под осадой в течение 242 дней и были прославлены как "киборги" за свою непоколебимость. Среди них были как обычные украинские военные, так и представители добровольческих батальонов.

Это не просто типичный блокбастер, перенасыщенный боевыми сценами и дорогими спецэффектами. Это исключительная история обычных людей, украинцев, которые проявили невероятный героизм и самопожертвование в самые тяжелые времена.

"Киборги": смотрите онлайн трейлер фильма

"Миф"

Эта история рассказывает о Василии Слипаке, который имел несколько ролей в своей жизни: он был солистом Парижской национальной оперы, волонтером и участником боевых действий на Востоке Украины. За свои заслуги он был награжден орденом "За мужество" I степени и стал Героем Украины, а также получил орден "Золотая Звезда".

Несмотря на свою всемирную славу как оперный певец, Слипак решил оставить большую сцену, чтобы стать воином и отдать жизнь защищая Украину. Эта история героизма и самопожертвования вдохновляет на размышления о собственной жизни.

"Миф": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Круты 1918"

Фильм "Круты 1918" рассказывает о событиях реального боя, который состоялся на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. В центре внимания протекает история двух братьев. Андрей и Алексей Савицкие в период политических турбулентностей в стране влюбляются в прекрасную Софию.

Перед приближением большевиков к Киеву, которое переполнено агентами "красной" стороны, правительство УНР мобилизует все доступные боеспособные части армии, включая юнкеров и студентов. Четыре сотни молодых мужчин, среди которых и братья Савицкие, выступают против хорошо вооруженной армии, насчитанной в 4 тысячи воинов.

"Круты 1918": смотрите онлайн трейлер фильма

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