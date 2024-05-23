У цей день важливо нагадати собі про тих, хто ладен віддати своє життя за нас. Тому Кіно 24 підготували для вас добірку фільмів, які точно має побачити кожен українець.

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"Кіборги"

Ця військово-історична драма від режисера Ахтема Сеітаблаєва глибоко коріниться в реальних подіях та описує боротьбу українських воїнів за Донецький аеропорт у вересні 2014 року.

У центрі сюжету – образи, відтворені на основі реальних життєвих історій людей, які протрималися під облогою протягом 242 днів і були прославлені як "кіборги" за свою непохитність. Серед них були як звичайні українські військові, так і представники добровольчих батальйонів.

Це не просто типовий блокбастер, що перенасичений бойовими сценами та дорогими спецефектами. Це виняткова історія звичайних людей, українців, які проявили неймовірний героїзм та самопожертву у найважчі часи.

"Кіборги": дивіться онлайн трейлер фільму

"Міф"

Ця історія розповідає про Василя Сліпака, який мав кілька ролей у своєму житті: він був солістом Паризької національної опери, волонтером та учасником бойових дій на Сході України. За свої заслуги він був нагороджений орденом "За мужність" І ступеня та став Героєм України, а також отримав орден "Золота Зірка".

Попри свою всесвітню славу як оперний співак, Сліпак вирішив залишити велику сцену, щоб стати воїном і віддати життя захищаючи Україну. Ця історія героїзму та самопожертви надихає на роздуми про власне життя.

"Міф": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Крути 1918"

Фільм "Крути 1918" розповідає про події реального бою, який відбувся на залізничній станції Крути взимку 1918 року. У центрі уваги перебігає історія двох братів. Андрій та Олекса Савицькі в період політичних турбулентностей в країні закохуються у прекрасну Софію.

Перед наближенням більшовиків до Києва, яке переповнене агентами "червоної" сторони, уряд УНР мобілізує всі доступні боєздатні частини армії, включаючи юнкерів і студентів. Чотири сотні молодих чоловіків, серед яких і брати Савицькі, виступають проти добре озброєної армії, нарахованої у 4 тисячі вояків.

"Крути 1918": дивіться онлайн трейлер фільму

Пригадуйте важливі історії для українського народу. Дивіться добірку воєнних фільмів про українських героїв та обирайте сюжет, який зацікавив вас найбільше.