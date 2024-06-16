Приготовьтесь быть восхищенными трогательными историями о замечательных родителях в подборке фильмов от Кино 24. Эти отцы полны безграничной любви и готовы на все ради своих детей.

Смотрите также 3 вдохновляющих фильма, которые учат ценить каждое мгновение

"Мой папа"

У Мэтью родилась долгожданная дочь Мэдди. Несмотря на сложную беременность его жены, с малышкой все в порядке. Однако любимая женщина Мэтью умерла вскоре после родов. Теперь он принимает свою новую роль отца-одиночки, лелея каждое мгновение со своей драгоценной преждевременно рожденной дочкой.

"Мой папа": смотрите онлайн трейлер фильма

"Левша"

К сожалению, из-за случайного выстрела любимая жена боксера Билла Гоупа погибла. Мужчина же потерял опеку над своей дочерью после этого трагического случая, но он решил, что хочет вернуть своего ребенка. Билл стремится показать суду, какой он замечательный отец, поэтому он начинает серьезные тренировки, чтобы вернуть свою карьеру и быть вместе с дочерью.

"Левша": смотрите онлайн трейлер фильма

"В погоне за счастьем"

Эта биографическая лента рассказывает историю Криса Гарднера. Когда-то его жизнь трудно было назвать легкой, ведь она была полна проблем. В дополнение к этому, человек остался на улице с маленьким сыном. Однако в один прекрасный день он попадает на стажировку в крупную компанию и хотя изменения могут произойти не сразу, он на пути к чему-то большому.

"В погоне за счастьем": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отец невесты"

Приготовьтесь смеяться и плакать вместе с этой трогательной комедией со Стивом Мартином в главной роли. Вы увидите, как отец пытается справиться с сумасшедшим миром свадебных приготовлений, когда его дочь объявляет, что выходит замуж. Фильм показывает веселые и трогательные моменты подготовки к свадьбе и эмоции, которые проживает в этот период отец.

"Отец невесты": смотрите онлайн трейлер фильма

Независимо от того, будете ли вы смотреть любой из этих фильмов вместе со своим папой, или просто думать о нем, приготовьтесь к приятным впечатлениям от просмотра. Приятного киносеанса!