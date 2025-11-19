4 фильма, которые удобно смотреть на смартфоне, когда нет света

Российская армия продолжает бить по украинской энергетике, поэтому часто люди вынуждены сидеть без света. Чтобы провести это время с пользой, можно скачать интересный фильм.

Для просмотра на смартфоне подходят комедии, ведь обычно в них легкий сюжет, который не требует сильной концентрации. Или же, например, короткометражные фильмы, что не занимают много времени, пишет 24 Канал.

К слову Самая популярная романтическая комедия, которую стоит посмотреть, когда нет света

Какие фильмы удобно смотреть на смартфоне?

"Лило и Стич" (2025)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Это римейк мультфильма 2002 года от студии Walt Disney. В нем рассказывается о дружбе между шестилетней девочкой Лило и инопланетным созданием. Она потеряла родителей и живет со своей старшей сестрой Нани.

Лило хочет взять собаку из приюта, но наталкивается на странное существо, у которого синяя шерсть. Инопланетянин Стич должен создавать хаос и разрушения, однако теперь он начинает меняться.

"Лило и Стич": смотрите онлайн трейлер фильма

"Двое далеких незнакомцев" (2020)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Лента победила в категории "Лучший документальный фильм" на 93-й церемонии награждения премии Оскар. В центре сюжета – афроамериканец Картер Джеймс, который пишет карикатуры. Мужчину часто можно увидеть на вечеринках, где он напивается, однако впервые просыпается в постели незнакомки.

Картер хочет поскорее покинуть девушку, но она выражает свое недовольство. Так, мужчина заявляет, что дома его ждет пес. Они обмениваются номерами телефонов и договариваются еще раз встретиться.

Выйдя на улицу, Картер начинает курить, поэтому на него обращает внимание коп. Правоохранитель думает, что мужчина употребляет марихуану, поэтому надевает на него наручники. После этого Картер теряет сознание, а приходит в себя в постели Перри. Главный герой попадает во временную петлю, из которой трудно выбраться.

"Двое далеких незнакомцев": смотрите онлайн трейлер фильма

"Французский любовник" (2025)

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Режиссером этой французской романтической комедии стала Нина Ривес, а главные роли в ней сыграли Омар Си и Сара Жиродо. В фильме рассказывается об отчаявшемся актере и официантке, которая переживает непростой период в жизни. Между ними завязываются отношения, но смогут ли они выдержать испытания?

"Французский любовник": смотрите онлайн трейлер фильма

"Замечательная история Генри Шугара" (2023)

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Это короткометражная приключенческая комедия с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Богач узнает, что есть гуру, который может видеть, не используя глаза. Он хочет этому научиться, чтобы махлевать в азартных играх.

"Великолепная история Генри Шугара": смотрите онлайн трейлер фильма