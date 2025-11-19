4 фільми, які зручно дивитись на смартфоні, коли немає світла

Російська армія продовжує бити по українській енергетиці, тож часто люди змушені сидіти без світла. Щоб провести цей час з користю, можна завантажити цікавий фільм.

Для перегляду на смартфоні підходять комедії, адже зазвичай в них легкий сюжет, який не потребує сильної концентрації. Або ж, наприклад, короткометражні фільми, що не займають багато часу, пише 24 Канал.

Які фільми зручно дивитися на смартфоні?

"Ліло і Стіч" (2025)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Це рімейк мультфільму 2002 року від студії Walt Disney. У ньому розповідається про дружбу між шестирічною дівчинкою Ліло та інопланетним створінням. Вона втратила батьків і живе зі своєю старшою сестрою Нані.

Ліло хоче взяти собаку з притулку, але натрапляє на дивну істоту, в якої синя шерсть. Інопланетянин Стіч має створювати хаос та руйнування, однак тепер він починає змінюватися.

"Ліло і Стіч": дивіться онлайн трейлер фільму

"Двоє далеких незнайомців" (2020)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Стрічка перемогла у категорії "Найкращий документальний фільм" на 93-й церемонії нагородження премії Оскар. У центрі сюжету – афроамериканець Картер Джеймс, який пише карикатури. Чоловіка часто можна побачити на вечірках, де він напивається, однак уперше прокидається в ліжку незнайомки.

Картер хоче чимшвидше покинути дівчину, але вона висловлює своє незадоволення. Так, чоловік заявляє, що вдома на нього чекає пес. Вони обмінюються номерами телефонів та домовляються ще раз зустрітися.

Вийшовши на вулицю, Картер починає палити, тож на нього звертає увагу коп. Правоохоронець думає, що чоловік вживає марихуану, тому вдягає на нього наручники. Після цього Картер втрачає свідомість, а приходить до тями в ліжку Перрі. Головний герой потрапляє у часову петлю, з якої важко вибратися.

"Двоє далеких незнайомців": дивіться онлайн трейлер фільму

"Французький коханець" (2025)

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Режисеркою цієї французької романтичної комедії стала Ніна Рівес, а головні ролі у ній зіграли Омар Сі та Сара Жіродо. У фільмі розповідається про зневіреного актора та офіціантку, яка переживає непростий період у житті. Між ними зав'язуються стосунки, але чи зможуть вони витримати випробування?

"Французький коханець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чудова історія Генрі Шугара" (2023)

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Це короткометражна пригодницька комедія з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі. Багач дізнається, що є гуру, який може бачити, не використовуючи очі. Він хоче цьому навчитися, щоб махлювати в азартних іграх.

"Чудова історія Генрі Шугара": дивіться онлайн трейлер фільму