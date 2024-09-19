Украинские фильмы среди лучших: 10 самых популярных лент на Netflix, которые стоят просмотра

Мы подготовили для вас подборку из 10 фильмов на Netflix, которые стали настоящими любимчиками среди украинских зрителей. В этот список попали как мировые хиты, поражающие своим масштабом и непредсказуемыми сюжетными поворотами, так и украинские фильмы, затрагивающие важные социальные темы или обладающие неповторимой атмосферой

Две украинские кинокартины заняли свое почетное место в списке лучших. Смотрите список от Netflix и выбирайте своего фаворита для просмотра.

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Самые популярные фильмы на Netflix

"Ребел-Ридж"

Бывший морской пехотинец сталкивается с несправедливостью, когда пытается внести залог за своего брата, оказавшись в безвыходной ситуации. Его брат попал в серьезные неприятности и нуждается в помощи, но, когда мужчина приносит необходимую сумму в полицейский участок, местные власти решают оставить эти деньги себе. Такой наглый поступок полиции вызывает возмущение и становится последней каплей для героя.

Он решает не молчать и не отступать перед коррумпированной системой. Несмотря на опасность, он начинает собственную борьбу против коррупции в этом небольшом городке. Постепенно раскрывая ужасную правду о злоупотреблениях властью, он вступает в открытый конфликт с местными чиновниками и полицейскими, готовыми на все, чтобы сохранить свои тайны. Его борьба становится не только личным делом, но и шансом восстановить справедливость во всем городе и вернуть его жителям веру в верховенство права.

"Ребел-Ридж": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отвратительные"

В далеком будущем, где общество полностью подчинено идеалам внешнего совершенства, каждый подросток по достижении определенного возраста обязан пройти пластическую операцию, которая должна сделать его "идеальным". Каждая черта лица, каждая линия тела тщательно корректируется, чтобы соответствовать единым стандартам красоты, установленным властями. Людям внушается, что только те, кто прошел эту процедуру, имеют право на полноценную жизнь и возможности.

Главная героиня – девушка-подросток, которая готовится к этому кардинальному изменению своей жизни. Она находится на грани нового этапа, но в глубине души сомневается в правильности этих правил. Ее беспокоят вопросы о том, действительно ли эта красота приносит счастье, и не теряет ли она свою индивидуальность, подчиняясь чужим стандартам. Сомнения усиливаются, когда исчезает ее ближайшая подруга, которая недавно также должна была пройти эту операцию.

"Отвратительные": смотрите онлайн трейлер фильма

Собрав всю свою смелость, девушка решает отказаться от ожиданий общества и отправляется на опасные поиски подруги. На своем пути она открывает скрытые тайны этого антиутопического мира и узнает, что операция – лишь верхушка айсберга, и за ней скрывается нечто гораздо страшнее. Ее подруга, которая не желала становиться "идеальной", могла узнать то, что поставило ее жизнь под угрозу.

"Яремчук: Несравненный мир красоты"

Документальная биографическая драма рассказывает увлекательную историю жизни и творческого пути первой украинской поп-звезды – Назария Яремчука. Фильм пытается передать не только его музыкальный талант и волшебный голос, но и тяжелые испытания, которые сопровождали певца на протяжении всей жизни.

"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите онлайн трейлер фильма

С помощью интервью с его близкими, друзьями и коллегами, личных дневников Яремчука и редких архивных записей, зрители имеют возможность увидеть реальную картину жизни человека, который стал символом украинской музыки.

Также среди самых популярных такие ленты:

"Форсаж: Хоббс и Шоу"

"Союз"

"Двойник"

"Вкус свободы"

"Боксёр"

"Кот в сапогах 2: Последнее желание"

"Стук в дверь"

Выбирайте в списке своего фаворита и знакомьтесь с миром кино на Netflix.