В интервью для Кино 24 она рассказала об этом периоде в украинском кинематографе. Анастасия не скрывала, что процесс работы с ними был непростым и вызвал немало внутренних конфликтов.

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Анастасия Нестеренко об опыте работы с россиянами

Анастасия Нестеренко вспомнила о том, как российские актеры без каких-либо проблем работали в обеих странах одновременно, получая высокие гонорары как в Украине, так и в России. Она рассказала, что многие российские "звезды" приобретали популярность именно в украинском кинематографе, а потом, возвращаясь в Россию, становились еще большими звездами там.

Этот процесс длился очень долго, и украинские актеры при этом часто получали лишь второстепенные роли и зарабатывали вдвое меньше.

Потому что снимали на две страны, приезжали. Россиянам же деньги давали не только с нашей стороны, и с российской. У них, как и у всех стран, есть условие – если мы даем вам деньги, вы снимаете наших актеров. Обязательно. На главных ролях должны быть наши актеры. И поэтому брали их, делали звездами здесь. Они потом приезжали "на болота" и там становились тоже звездами. А потом приезжали к нам вот такие,

– говорит актриса.

Анастасия подчеркнула, что она очень радуется, ведь ей редко приходилось работать с российскими актерами. Единственным исключением был сериал "Крепостная".

Так, на "Крепостной" встречалась с ними. Мы непосредственно работали вместе. Даже забыла, как их зовут (смеется – Кино 24). Искоренила. В общем – мужчина, который играл Владимира, и его жена. Они – москали. Большинство сцен у меня были с украинскими актерами. Поэтому я этому рада, очень рада,

– говорит Анастасия.

Только ценой большой войны в Украине российские актеры навсегда забыли дорогу в украинское кино.