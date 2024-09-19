В інтерв'ю для Кіно 24 вона розповіла про цей період в українському кінематографі. Анастасія не приховувала, що процес роботи з ними був непростим і викликав чимало внутрішніх конфліктів.

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Анастасія Нестеренко про досвід роботи з росіянами

Анастасія Нестеренко згадала про те, як російські актори без будь-яких проблем працювали в обох країнах одночасно, отримуючи високі гонорари як в Україні, так і в Росії. Вона розповіла, що багато російських "зірок" здобували популярність саме в українському кінематографі, а потім, повертаючись до Росії, ставали ще більшими зірками там.

Цей процес тривав дуже довго, і українські актори при цьому часто отримували лише другорядні ролі й заробляли вдвічі менше.

Тому що знімали на дві країни, приїжджали. Росіянам же гроші давали не тільки з нашого боку, і з російського. У них, як і у всіх країн, є умова – якщо ми даємо вам гроші, ви знімаєте наших акторів. Обов'язково. На головних ролях мають бути наші актори. І тому брали їх, робили зірками тут. Вони потім приїжджали "на болота" і там ставали теж зірками. А потім приїжджали до нас ось такі,

– каже акторка.

Анастасія підкреслила, що вона дуже радіє, адже їй рідко доводилось працювати з російськими акторами. Єдиним винятком був серіал "Кріпосна".

Так, на "Кріпосній" зустрічалася з ними. Ми безпосередньо працювали разом. Навіть забула, як їх звати (сміється – Кіно 24). Викорінила. Загалом – чоловік, який грав Володимира, і його дружина. Вони – москалі. Більшість сцен у мене були з українськими акторами. Тому я цьому рада, дуже тішуся,

– каже Анастасія.

Лише ціною великої війни в Україні російські актори назавжди забули дорогу в українське кіно.