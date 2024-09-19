У розмові з виданням Time вона торкнулася теми сміливості та того, що це означає для неї особисто. У цьому контексті вона згадала про Україну.

Рекомендуємо Це варто побачити, – Анастасія Нестеренко про фільм "Буча" та чому його треба подивитись

Кейт Вінслет вперше заговорила про Україну: що сказала акторка

Кейт Вінслет виконала головну роль у фільмі "Лі", де перевтілилася в образ легендарної кореспондентки та фотожурналістки Лі Міллер, яка працювала під час Другої світової війни.



Кейт Вінслет у фільмі "Лі" / Кадр із фільму

За словами акторки, вона свідомо відмовилася від традиційних стандартів краси, які часто диктує Голлівуд. Кейт не боялася з'являтися перед камерою без макіяжу та без використання спеціальних ефектів, що приховують вади. Вона вирішила показати справжнє обличчя і тіло своєї героїні. Таким чином, вона хотіла передати глядачам справжню сутність жінки, яка пройшла через багато випробувань і труднощів, але не втратила своєї сили духу та сміливості.



Кейт Вінслет у фільмі "Лі" / Кадр із фільму

Кейт Вінслет зіткнулася з реакцією, яка її неприємно здивувала. Вона помітила, що багато людей почали вважати її боротьбу зі стандартами "бездоганної жінки" актом хоробрості. Акторка зізнається, що подібні коментарі її дратують.

Кейт зазначила, що для неї справжня сміливість – це не просто здатність робити те, що потрібно, не зважаючи на страх. Це насамперед готовність протистояти несправедливості та боротися за свої права і свободи, навіть коли ситуація здається безвихідною. Вона підкреслила, що український народ, який переживає такі важкі випробування, демонструє світові справжню відвагу, гідну найвищої поваги.

Це – не сміливість. Я не колишній керівник пошти, який бореться за справедливість. І я не в Україні. Я виконую роботу, яка для мене важлива,

– поділилася артистка.

За її словами, саме українці сьогодні є прикладом того, що означає не здаватися перед лицем небезпеки, боротися за свої переконання і не дозволяти страху здолати себе.