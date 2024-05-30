Что выбирают украинцы: 10 самых популярных фильмов на Netflix
Источник:Netflix
Приближаются долгожданные выходные, самое время спланировать себе лучший отдых. Если вам хочется остаться дома, то наша новая подборка самых популярных фильмов на Netflix точно пригодится.
Поэтому готовьте попкорн и приглашайте лучших друзей на вечер кино. Выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь лучшими выходными.
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Самые популярные фильмы на Netflix
"Атлас"
Атлас Шепард, выдающаяся специалистка по анализу данных, известна своей мизантропической натурой, испытывает глубокое недоверие к искусственному интеллекту. Несмотря на свои предубеждения, она решает присоединиться к миссии по захвату робота-беглеца, который каким-то загадочным образом связан с ее собственным прошлым.
Во время миссии все идет не по плану, и Атлас оказывается в ситуации, где ее навыки и знания подвергаются испытанию. Ей приходится преодолеть свои предубеждения и начать доверять искусственному интеллекту, ведь только так она сможет спасти человечество от угрозы, которую этот робот представляет. Это испытание не только ставит под сомнение ее профессиональные принципы, но и заставляет ее переосмыслить собственные убеждения и страхи.
"Атлас": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мать невесты"
Эта комедия уже несколько недель подряд удерживает позиции в списке самых популярных фильмов, поэтому ее стоит посмотреть. По сюжету, мама отправляется на тропический остров на свадьбу своей дочери и с удивлением обнаруживает, что отец жениха – это ее бывший, которого она не видела уже несколько десятилетий.
"Мать невесты": смотрите онлайн трейлер фильма
"Паранойя"
После смерти отца жизнь Кейла кардинально изменилась. Его мать, пытаясь обеспечить семью, работает безостановочно, едва сводя концы с концами. Другие родственники, погружены в собственные дела, совсем не обращают внимания на парня. Чувствуя себя одиноким и брошенным, Кейл постепенно замыкается в себе.
Отчаянно ища отвлечения от своей непростой реальности, Кейл начинает проводить много времени, наблюдая за домом напротив. Там недавно поселился загадочный мужчина, который привлекает его внимание. С каждым днем Кейл становится все больше убежденным, что новый сосед ведет двойную жизнь. Ему кажется, что этот человек на самом деле является серийным убийцей, который маскируется под обычного жильца.
"Паранойя": смотрите онлайн трейлер фильма
Кейл начинает собирать доказательства, пытаясь подтвердить свои подозрения. Он следит за каждым движением соседа, анализирует его действия и поведение. Однако, возникает вопрос: действительно ли его подозрения обоснованы, или это просто игра воображения, порожденная одиночеством и паранойей? А что, если его страхи окажутся реальными?
Также в списке самых популярных вы найдете такие ленты:
- "Однолетка Тельма"
- "Робин Гуд"
- "Вид сверху лучше"
- "Еж Соник"
- "Секреты домашних животных"
- "Ukrainian Style Robbery"
- "Уроки толерантности"
Здесь вы найдете абсолютно разножанровые фильмы. Поэтому смотрите трейлеры и выбирайте ленту для просмотра уже на этих выходных.