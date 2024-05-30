Что выбирают украинцы: 10 самых популярных фильмов на Netflix

Приближаются долгожданные выходные, самое время спланировать себе лучший отдых. Если вам хочется остаться дома, то наша новая подборка самых популярных фильмов на Netflix точно пригодится.

Поэтому готовьте попкорн и приглашайте лучших друзей на вечер кино. Выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь лучшими выходными.

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Самые популярные фильмы на Netflix

"Атлас"

Атлас Шепард, выдающаяся специалистка по анализу данных, известна своей мизантропической натурой, испытывает глубокое недоверие к искусственному интеллекту. Несмотря на свои предубеждения, она решает присоединиться к миссии по захвату робота-беглеца, который каким-то загадочным образом связан с ее собственным прошлым.

Во время миссии все идет не по плану, и Атлас оказывается в ситуации, где ее навыки и знания подвергаются испытанию. Ей приходится преодолеть свои предубеждения и начать доверять искусственному интеллекту, ведь только так она сможет спасти человечество от угрозы, которую этот робот представляет. Это испытание не только ставит под сомнение ее профессиональные принципы, но и заставляет ее переосмыслить собственные убеждения и страхи.

"Атлас": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мать невесты"

Эта комедия уже несколько недель подряд удерживает позиции в списке самых популярных фильмов, поэтому ее стоит посмотреть. По сюжету, мама отправляется на тропический остров на свадьбу своей дочери и с удивлением обнаруживает, что отец жениха – это ее бывший, которого она не видела уже несколько десятилетий.

"Мать невесты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Паранойя"

После смерти отца жизнь Кейла кардинально изменилась. Его мать, пытаясь обеспечить семью, работает безостановочно, едва сводя концы с концами. Другие родственники, погружены в собственные дела, совсем не обращают внимания на парня. Чувствуя себя одиноким и брошенным, Кейл постепенно замыкается в себе.

Отчаянно ища отвлечения от своей непростой реальности, Кейл начинает проводить много времени, наблюдая за домом напротив. Там недавно поселился загадочный мужчина, который привлекает его внимание. С каждым днем Кейл становится все больше убежденным, что новый сосед ведет двойную жизнь. Ему кажется, что этот человек на самом деле является серийным убийцей, который маскируется под обычного жильца.

"Паранойя": смотрите онлайн трейлер фильма

Кейл начинает собирать доказательства, пытаясь подтвердить свои подозрения. Он следит за каждым движением соседа, анализирует его действия и поведение. Однако, возникает вопрос: действительно ли его подозрения обоснованы, или это просто игра воображения, порожденная одиночеством и паранойей? А что, если его страхи окажутся реальными?

Также в списке самых популярных вы найдете такие ленты:

"Однолетка Тельма"

"Робин Гуд"

"Вид сверху лучше"

"Еж Соник"

"Секреты домашних животных"

"Ukrainian Style Robbery"

"Уроки толерантности"

Здесь вы найдете абсолютно разножанровые фильмы. Поэтому смотрите трейлеры и выбирайте ленту для просмотра уже на этих выходных.