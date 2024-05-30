Будем откровенными мультики из подборки, которую подготовило Кино 24, любят просматривать не только дети, но и взрослые. Поэтому, если вы искали, какой бы современный мультфильм украинского производства посмотреть, то эти варианты идеально подойдут.

Смотрите также Романтические комедии на вечер: фильмы, что можно посмотреть с любимым человеком

"Никита Кожемяка", 2016

По сюжету, величественный Кожемяка после большого количества подвигов решил осесть. Со временем у него родился сын, который очень хочет во всем быть похожим на своего отца. И, конечно же, у мальчика присутствует дух к подвигам как и у его папы.

Но однажды на мир надвигается большая беда в виде страшного дракона. Никита решает, что именно он должен его одолеть, а для этого ему нужно попасть в мир чудес. Так какие же преграды придется преодолеть маленькому Никите Кожемяке, чтобы справится с угрозой?

Это – удивительный мультфильм с интересным сюжетом, в котором рассказывается об искренних чувствах, дружбу и о том, что настоящее геройство не в физической силе, а в величине силы духа.

"Никита Кожемяка": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Мавка. Лесная песня", 2023

"Мавка. Лесная песня" – самый кассовый за время независимости Украины мультфильм, который увидели в 148 странах мира.

Он рассказывает историю Мавки – души леса и обычного парня Лукаша. Прежде всего Мавка должна беречь природу, однако она увлекается Лукашем благодаря его музыкальным талантам. Так, она понимает, что начинает испытывать к нему чувства. Однако отношениями между двумя разными персонажами хочет воспользоваться Килина, которая стремится найти в лесу секрет вечной жизни.

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Приготовьтесь провести интересно время за просмотром увлекательных украинских мультфильмов. Приятного киносеанса!